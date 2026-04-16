Salud. Acuerdo entre el Instituto de Seguros de Jujuy y la Cámara Jujeña de Empresas de Salud

De esta manera, se garantiza la continuidad de las prestaciones y la normal atención en clínicas y sanatorios de Jujuy.

El Instituto de Seguros de Jujuy informa que al haber llegado a buen término las negociaciones con la Cámara Jujeña de Empresas de Salud, quedan sin efecto las medidas anunciadas por dicha entidad.

El entendimiento alcanzado garantiza la continuidad de las prestaciones médicas para los afiliados de la obra social provincial, asegurando la normal atención en clínicas y sanatorios de toda la provincia.