Noticias de Jujuy

Salud. Acuerdo entre el Instituto de Seguros de Jujuy y la Cámara Jujeña de Empresas de Salud

Jujuy
Fachada del Instituto de Seguros de Jujuy

De esta manera, se garantiza la continuidad de las prestaciones y la normal atención en clínicas y sanatorios de Jujuy.

El Instituto de Seguros de Jujuy informa que al haber llegado a buen término las negociaciones con la Cámara Jujeña de Empresas de Salud, quedan sin efecto las medidas anunciadas por dicha entidad.

El entendimiento alcanzado garantiza la continuidad de las prestaciones médicas para los afiliados de la obra social provincial, asegurando la normal atención en clínicas y sanatorios de toda la provincia.

También podría interesarte
Jujuy

Delegación de San Marino fue recibida por el vicegobernador Alberto Bernis

Jujuy

El intendente Jorge entregó indumentaria de seguridad al personal motorizado de…

Jujuy

El municipio impulsa la inclusión a través de prácticas laborales con jóvenes de…

Jujuy

Desmalezado masivo en Alto Comedero: más de 100 trabajadores recuperan 144 espacios…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.