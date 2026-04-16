El municipio impulsa la inclusión a través de prácticas laborales con jóvenes de Todos Juntos

En un emotivo acto, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy concretó la entrega de certificados a jóvenes que finalizaron sus prácticas laborales en el marco del convenio de cooperación con la “Asociación Civil Todos Juntos”. La iniciativa busca promover la formación integral y la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual, mediante experiencias en distintas áreas municipales.

Durante la ceremonia, el intendente Raúl Jorge expresó, “gracias por estar aquí y por formar parte de este sueño colectivo que tenemos. Agradecer a esta gran institución, que es un ejemplo para toda la comunidad. Todos Juntos nos indica un rumbo, un camino, un motivo para entender que hay futuro mientras exista diligencia y personas comprometidas”.

En su discurso, también reflexionó sobre el contexto nacional, “hay que entender a estos jóvenes en el momento tan comprometido que tiene hoy nuestro país, donde tenemos un presidente que está distraído, caminando por rumbos equivocados, no entendiendo que las políticas públicas, fundamentalmente las que tratan la discapacidad, se tienen que construir, trabajar y progresar”. Asimismo, felicitó a los egresados, “que no bajen los brazos nunca y sigan con objetivos tan nobles como los que persiguen”.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Sandra Batistela, destacó, “estamos felices, despidiendo a la segunda cohorte que ya terminó su trabajo en la Municipalidad. Son tres jóvenes los que finalizaron: una chica en el área administrativa, otro en huertas y otro en panadería. Además, recibimos a tres nuevos jóvenes que comienzan este mes, en una política activa de integración junto a distintas instituciones”.

La directora de Inclusión y Asistencia, Marisa García, remarcó la importancia del proceso, “es una emoción muy grande, han dejado amigos municipales. Quiero poner en valor la responsabilidad y el profesionalismo con el que trabajaron, culminando esta segunda etapa y preparándonos para la tercera, que siempre es un espacio de aprendizaje para todos”.

En tanto, Camila López Nahil, representando a Todos Juntos, subrayó, “estamos muy orgullosos de cerrar esta segunda cohorte e iniciar la tercera. Es un convenio gratificante porque brinda oportunidades, abre puertas y permite que nuestros jóvenes sean parte activa de la comunidad, como sujetos de derecho”.

Uno de los momentos más conmovedores fue el testimonio de Agustina Alemán, quien compartió su experiencia, “el año pasado entré a trabajar en Mesa de Entrada con dos compañeras, Gaby y Jackie. Con ellas aprendí muchas cosas, hacer trámites y papeles importantes, y estoy feliz. Estoy muy contenta por recibir el certificado, gracias al intendente. Estuve súper emocionada por todo lo que me pasó”.

De esta manera, el municipio reafirma su compromiso con políticas públicas inclusivas, consolidando espacios de formación y oportunidades reales de inserción laboral para personas con discapacidad, en articulación con organizaciones de la sociedad civil.

Nota audiovisual: https://youtu.be/7V9IqP1oJw8