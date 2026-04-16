Adultos mayores celebraron el Día Mundial del Arte con actividades integrales

En el marco del Día Mundial del Arte, la Municipalidad de San Salvador llevó adelante una jornada especial destinada a las personas adultas mayores en el sector de calles Dorrego y Jorge Newbery, donde participaron en múltiples actividades orientadas a promover el bienestar, la salud y la inclusión.

Presente en la jornada, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise destacó la importancia de visibilizar el trabajo que realiza la Dirección de Adultos Mayores, “a través del arte, donde se acompañó a las personas adultas mayores generando un impacto positivo en su salud y en el desarrollo cognitivo”.

En ese sentido, explicó que la propuesta incluyó una muestra de los distintos talleres que se dictan de manera gratuita en la dirección, junto a la participación de equipos profesionales del área de salud mental del municipio. Además resaltó , “los asistentes pudieron participar de actividades como tallado en madera, además de actividades lúdicas para estimular la memoria y la importancia de realizar clases abiertas de danza, destinadas a fomentar la motricidad, y el envejecimiento activo”.

Por su parte, la directora de Adultos Mayores Mirta Humacata destacó el trabajo articulado entre las distintas áreas de la Secretaría de Desarrollo Humano con una gran convocatoria de los vecinos, “puesto que es importante trabajar de manera transversal y ver la participación de tantos adultos mayores que se suman a estas propuestas pensadas especialmente para ellos”, señaló.

Desde el Departamento de Salud Mental, Adriana Bellman describió los diferentes espacios de expresión emocional que se brindó a través del arte para los participantes, quienes trabajaron con mandalas, conectando con sus emociones y fortaleciendo vínculos sociales; entendiendo que el arte permite expresar lo que muchas veces no se puede decir con palabras, favoreciendo la salud mental y el bienestar”, explicó.

Prosiguió el subdirector de Adultos Mayores, Mario Lamas, quien mencionó la realización de controles básicos de salud, como toma de presión arterial, realizando el enfoque integral de la jornada, “puesto que, desde el municipio, el Intendente “Chuli” Jorge ,nos solicita reforzar las políticas públicas inclusivas que promueven la contención del adulto mayor”.

En este marco, Fernanda Altea, directora de Niñez y Adolescencia, destacó “este tipo de propuestas forman parte de un acompañamiento activo y permanente, participando de un evento muy convocante con muchos adultos mayores que asisten durante todo el año a los talleres, además de continuar con las colonias de vacaciones, lo que demuestra que el trabajo con este sector es constante”, señaló.

Asimismo, explicó que la actividad se desarrolló de manera conjunta entre la Dirección de Adultos Mayores y la Dirección de Niñez, “con una propuesta que invitó a los participantes a reencontrarse con su niño o niña interior, entendiendo que el envejecimiento activo también implica seguir jugando, utilizar el cuerpo, las manos y la creatividad”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/juE_u6BBkwg