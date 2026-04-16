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El barrio 19 de Abril celebrará su 61° aniversario en comunidad

Jujuy

En el marco de un nuevo aniversario del barrio 19 de Abril, vecinos y el municipio organizan la Kermés Vecinal “Raíces de mi barrio”, una propuesta pensada para fortalecer la integración y el sentido de pertenencia en la comunidad. La actividad se llevará a cabo el domingo 19 de abril, de 17 a 20 horas, en la intersección de avenida Azopardo y Cochabamba.

La iniciativa se inscribe en la celebración de los 61 años del barrio y propone una jornada recreativa y participativa, donde los vecinos serán protagonistas de un encuentro que busca revalorizar los lazos comunitarios y promover el conocimiento de las acciones y programas municipales.

Durante la tarde, habrá una chacoloteada para compartir en familia, junto a una mateada que invita al encuentro y al diálogo entre vecinos. Además, se dispondrá un patio emprendedor, donde los propios residentes podrán exhibir y comercializar productos elaborados por ellos mismos, generando un espacio de impulso a la economía local.

La propuesta también contará con la presentación de un grupo musical del barrio, aportando identidad y cercanía al festejo. A su vez, se desarrollará la actividad “Arte en Mi Barrio”, con el acompañamiento de la Dirección de Políticas Socioculturales, promoviendo la expresión artística y la participación colectiva.

Desde la organización destacaron que el objetivo principal es que los vecinos se integren, participen activamente y se apropien de estos espacios de encuentro, consolidando vínculos y construyendo comunidad a través de una celebración pensada para todos.

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