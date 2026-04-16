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Producción local. Exitosa convocatoria en la primera jornada de la Feria Campesina

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Exitosa convocatoria en la primera jornada de la Feria Campesina

El evento continuará este viernes 17 de abril en el horario de 8 a 20 en el predio de la Vieja Estación.

La primera jornada de la nueva edición de la Feria Campesina se desarrolla con gran concurrencia en el Centro Cultural Manuel Belgrano (Vieja Estación) y continuará este viernes 17 en el horario de 8 a 20, con la participación de emprendedores y productores de las cuatro regiones de la provincia.

El evento es organizado por el Movimiento Campesino Indígena Pucará, con el acompañamiento del Gobierno de Jujuy, y reúne a productores locales y emprendedores que exhiben y comercializan una amplia variedad de productos.

La feria ofrece al público artesanías, frutas, verduras, alimentos elaborados y otros productos de la economía regional, con el objetivo de promover el consumo responsable y fortalecer la producción local.

Marcela Carpanchay, emprendedora de Abra Pampa, destacó su experiencia comercial y el impacto económico positivo que representa para su familia. “Estoy muy contenta con la feria y con el apoyo del Gobierno de Jujuy, que nos permite presentar y vender nuestros productos”, expresó.

Asimismo, manifestó su expectativa de que esta edición “sea tan exitosa como la primera”, concluyó la emprendedora puneña.

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