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Comenzó la formación en Ley Micaela en San Antonio

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Comenzó la formación en Ley Micaela en San Antonio

En este marco se promueve la reflexión de quienes integran la función pública en prevención, detección y abordaje adecuado de estas situaciones de vulnerabilidad, fortaleciendo herramientas para una intervención responsable y articulada.

Comenzó la formación en Ley Micaela en San Antonio. La normativa N° 27.499 incorpora en el desarrollo de los módulos de capacitación el abordaje de género y violencia de género, estableciendo la obligatoriedad de la formación a todas las personas que desempeñan sus tareas en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En cuanto al concepto de género se trabaja en la identificación de estereotipos y mandatos que históricamente han limitado oportunidades especialmente de mujeres y personas de la diversidad sexual, impactando en el acceso a derechos y en las condiciones de vida desde la discriminación y la desigualdad.

Asimismo, se desarrollan contenidos vinculados a la violencia de género, entendiendo el concepto como acciones violentas ejercidas sobre una persona debido a su género, teniendo en cuenta que puede ser física, psicológica, sexual o económica afectando su identidad, sexualidad, libertad reproductiva, salud física, mental y bienestar social.

De esta manera desde el Consejo Provincial de Mujeres se reafirma el compromiso de continuar impulsando políticas de formación continua que contribuyan a promover entornos laborales y comunitarios más justos, inclusivos, libres de violencia y discriminación.

A cargo de la disertación estuvo la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.

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