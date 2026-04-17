Mirada estratégica . Programa federal de formación «Gestión para el Desarrollo»: 21 jujeños participan en la nueva edición

La propuesta es impulsada por el Consejo Federal de Inversiones con el objetivo principal de fortalecer el liderazgo de jóvenes profesionales.

Inicio la séptima edición del Programa federal de formación «Gestión para el Desarrollo» que lleva adelante el Consejo Federal de Inversiones (CFI). En Jujuy la propuesta académica suma a 21 jóvenes.

En San Salvador de Jujuy se llevó a cabo la presentación del ciclo lectivo. El encuentro contó con la participación del representante del CFI, Marcelo Abraham, el referente territorial del programa, Ponciano Potes, y el tutor Guillermo Flores.

En su oportunidad, Abraham mencionó que la iniciativa comenzó hace seis años en Jujuy con el objetivo principal de preparar a los jóvenes profesionales ante el contexto económico mundial, nacional y provincial.

“La idea es generar esperanza en los chicos de Jujuy y desde el CFI, que es la institución más federal que existe en Argentina, queremos profesionales con visión en el futuro”, agregó.

Finalmente, indicó que el apoyo del Gobierno de Jujuy en esta iniciativa es total. “El gobernador y los ministros participan activamente en la selección y actividades del CFI”, concluyó.

Por su parte, Potes señaló que el programa formativo anual busca el hallazgo de cuadros técnicos en distintas provincias con el apoyo del CFI. “La propuesta en Jujuy también es identificar jóvenes con potencial, y cada año lo demuestra porque es difícil seleccionar entre la cantidad de aspirantes”, expuso.

Asimismo, sostuvo que el programa incluye instancias virtuales, talleres colaborativos, presenciales en territorio que permiten conocer la matriz productiva provincial.

“Se seleccionaron 21 jóvenes jujeños para representar en el cierre federal en Buenos Aires en un ideatón de proyectos al finalizar el programa”, acotó.

Cabe indicar que el programa Gestión para el Desarrollo en Jujuy formó a casi 200 jóvenes en la elaboración de proyectos políticos en gestión pública.