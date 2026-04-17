Asistencia alimentaria. El programa «Comer en Casa» estuvo en el departamento San Pedro de Jujuy

En el marco de las políticas públicas alimentarias que lleva a adelante el gobierno en la provincia, la cartera social a través del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), realizó la distribución de unidades alimentarias en las localidades de Yungas, de esa forma se garantiza el acceso a los productos de la canasta básica.

El Ministerio de Desarrollo Humano, mediante la Secretaría de Asistencia Directa, concluyó la entrega de módulos alimentarios correspondientes al programa “ Comer en Casa”, destinado a las familias en situación de vulnerabilidad económica de Arrayanal, La Mendieta, La Esperanza, Rosario de Río Grande y San Pedro de Jujuy.

En este sentido, los equipos técnicos de programa “Comer en Casa” de la Secretaría, se trasladaron hasta los centros de distribución de las localidades del Departamento San Pedro de Jujuy, para concretar la entrega directa de refuerzos alimentarios a las familias vulnerables.

En Arrayanal, el operativo se efectuó en el salón verde; en La Esperanza, se llevó a cabo en la oficina de Desarrollo Humano; y en La Mendieta, tuvo lugar en el comedor infantil “Evita”.

En tanto que, en Rosario de Río Grande, se realizó en el Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) de Barro Negro, y en San Pedro de Jujuy, se concretó en el Centro Integrador Comunitario (C.I.C.), para llegar a los titulares empadronados en el programa mencionado.