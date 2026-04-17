Profesionales de la salud iniciaron controles de salud bucal en los CDI municipales

Con el objetivo de prevenir y detectar a tiempo problemáticas odontológicas, inicio al programa de control de salud bucal que lleva adelante la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, destinado a niños a asisten en los nueve Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del municipio. La primera jornada preventiva se llevó a cabo en el CDI “Santa Rita”, donde se atendió a niños de salita de 2 años.

Durante la actividad, el secretario Desarrollo Humano, Gustavo Muro, participó del inicio de los controles de salud bucal en el CDI Santa Rita, y destacó la importancia de fortalecer estas políticas públicas destinada a la prevención desde temprana edad.

Luego añadió “estamos muy contentos de estar en un lugar tan emblemático para la Municipalidad, puesto que es uno de los primeros CDI que tuvo la ciudad, y eso tiene un valor especial”. Subrayó la relevancia de este tipo de iniciativas, considerando que existen datos preocupantes sobre la salud bucal en la infancia, “con registros negativos en cuanto a la presencia de caries en los niños que asisten no solo en este CDI, sino a los nueve que funcionan en el municipio. Por eso, estos programas preventivos son fundamentales”, afirmó.

En este contexto, Muro hizo hincapié en la importancia de generar hábitos desde el hogar, siendo la clave, concientizar a los padres, ya que muchas veces, con algo tan simple como el cepillado habitual de los dientes se pueden evitar numerosos problemas, al igual que el lavado de manos previene muchas enfermedades”.

Por su parte, la directora de Medicina Preventiva y Salud Integral, Itati Gloss, resaltó la importancia de comenzar con los controles desde edades tempranas, “debido al alto índice de caries detectado en la población infantil. En esta primera instancia, se realiza un relevamiento del estado bucal de cada niño, evaluando indicadores específicos, para luego programar turnos de atención en el CPV Belgrano en los casos que lo requieran”.

Adelantó que el cronograma continuará en otros CDI de la ciudad, como el CDI “Mary Ferrin”, y se extenderá también a instituciones educativas, incluyendo la Escuela Marina Vilte, “abarcando distintos ámbitos y llegar a la mayor cantidad de niños posible”, enfatizó.

Además de los controles, se brindaron charlas informativas a los padres, haciendo hincapié en la importancia del cuidado bucal desde el primer año de vida y promoviendo hábitos saludables que permitan prevenir futuras complicaciones.

Prosiguió Luciana Gira, administradora del CDI, quien manifestó la satisfacción de brindar este servicio, “dimos charlas informativas a los padres sobre la importancia del cuidado de la salud bucal, junto al acompañamiento de las familias y el seguimiento de cada caso será fundamental para garantizar una mejor salud bucal en los más pequeños”.

Finalmente, la coordinadora de Atención Primaria de la Salud, Daniela Alba explicó que el control de salud consistió en un relevamiento y la determinación del índice CPO/COD, (dientes permanentes y dientes temporales) tras lo cual se programarán turnos para atención futura en el CPV Belgrano”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/fgx0ljUc9MQ