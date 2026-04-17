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San Salvador de Jujuy celebrará su 433° aniversario con acto central y desfile cívico

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invitó a la comunidad a participar de los actos conmemorativos por el 433° aniversario de la fundación de la ciudad, que se llevarán a cabo el próximo domingo 19 de abril.

Las actividades darán inicio a las 9:30 horas con el acto central, que tendrá lugar en la Plaza Francisco de Argañarás, ubicada en avenida Bolivia esquina Caídos por la Patria.

Posteriormente, a partir de las 10:30 horas, se desarrollará el tradicional desfile cívico, militar y pasaje gaucho, que por primera vez en el marco del aniversario de la ciudad se llevará a cabo en Alto Comedero, sobre avenida Forestal. En esta instancia participarán instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas.

Desde el municipio destacaron la importancia de esta celebración, que reúne a vecinos y organizaciones en una jornada que pone en valor la historia, la identidad y el sentido de pertenencia de la ciudad.

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