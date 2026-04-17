Jujuy lanzó un concurso audiovisual para alentar a la Selección y promocionar el destino

La iniciativa “Jujuy alienta a la Selección” está dirigida exclusivamente a realizadores jujeños y busca fortalecer el ecosistema audiovisual local de cara a la temporada turística invernal.

En el Salón Éxodo del Cabildo se realizó la presentación oficial del concurso “Jujuy alienta a la Selección”, una convocatoria destinada exclusivamente a jujeños que propone la creación de piezas audiovisuales para promocionar la provincia en el marco del clima mundialista.

El ministro de Turismo y Cultura, Federico Posadas, destacó la importancia de articular la promoción del destino con uno de los eventos de mayor impacto global. “Ingresamos a los meses previos al Mundial, un período que genera gran expectativa y presencia en los medios de comunicación. Argentina vive el Mundial con una intensidad particular, y desde Jujuy buscamos aprovechar ese contexto para potenciar nuestra promoción, especialmente en la antesala de las vacaciones de invierno, que representan uno de los momentos más fuertes para el turismo provincial”, señaló.

Asimismo, recordó los resultados positivos de la edición anterior de la convocatoria, en la que participaron más de treinta productores audiovisuales y se concretaron tres piezas destacadas. “Fue una experiencia muy efectiva, no solo por la calidad de las producciones, sino también por el impacto logrado en la difusión del destino”, afirmó.

En esta nueva edición, la convocatoria estará abierta del 4 al 7 de mayo, período en el cual se evaluarán las propuestas presentadas. Toda la información se encuentra disponible a través del sitio web oficial de Turismo. Se prevé que, a partir del 1 de junio, estén en circulación dos nuevas publicidades seleccionadas.

El concurso contempla incentivos económicos de tres millones de pesos para las ideas seleccionadas y siete millones de pesos destinados a la producción de cada pieza audiovisual.

Posadas remarcó que el objetivo es seguir apostando al talento y la creatividad local y agregó: “queremos continuar fortaleciendo el ecosistema audiovisual jujeño, generando oportunidades concretas y promoviendo contenidos que reflejen la identidad de la provincia”.

En cuanto a la estrategia de difusión, se prevé una fuerte presencia en redes sociales y medios masivos de comunicación, replicando el esquema utilizado en la edición anterior. “La idea es no limitarse a una sola propuesta, sino permitir que dos ideas creativas se complementen, logrando mayor alcance y viralización”, explicó.

Finalmente, el ministro adelantó que, como en anteriores competencias internacionales, se organizarán espacios de encuentro para alentar a la Selección Argentina en distintos puntos emblemáticos de la provincia.

Participaron de la presentación el titular del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, Patricio Artero, y Melina Ainstein, directora del Ente de Promoción Turística de Jujuy.