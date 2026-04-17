Juventud. Con cupos completos, avanzan políticas de formación para jóvenes

El objetivo es generar nuevas herramientas y garantizar el acceso al conocimiento como un derecho fundamental.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Juventud, dio inicio esta semana a una nueva etapa de talleres destinados a jóvenes, con el objetivo de generar nuevas herramientas y garantizar el acceso al conocimiento como un derecho fundamental.

Las capacitaciones, que se desarrollan en sedes ubicadas en la Dirección de Juventud, Senador Pérez N° 581 barrio Centro y en el Centro Cultural del Ministerio de Desarrollo Humano en barrio Alto Comedero, incluyen propuestas como Reparación de Celulares, Reparación de PC, Electricidad Domiciliaria, Electroservice, Operador 360 y Crecer +. Estas iniciativas buscan brindar herramientas prácticas que permitan a los jóvenes adquirir habilidades técnicas, fomentando tanto el empleo como el emprendedurismo.

La ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, remarcó que “estas formaciones son políticas públicas claves para garantizar igualdad de oportunidades y fortalecer la inclusión social”.

En la misma línea el director provincial de Juventud, Darío D´Antuene, destacó que “estos espacios son fundamentales porque no solo enseñan un oficio sino que abren puertas reales al trabajo y al desarrollo personal de cada joven”.

Los talleres que tendrán una duración de cuatro meses con entrega de certificado se desarrollan bajo una modalidad teórico-práctica, permitiendo a los participantes aprender haciendo, en un entorno accesible y cercano a sus comunidades. De esta manera, el Estado provincial continúa consolidando políticas que promueven la autonomía económica de las juventudes, reduciendo brechas y acompañando sus proyectos de vida.

Desde la Dirección de Juventud, afirmaron que más adelante se lanzarán nuevos cursos gratuitos que se darán a conocer oportunamente.