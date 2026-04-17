Se realizó el taller vivencial “Entre lo que debo hacer y lo que necesito: cómo gestionar la culpa”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy se llevó a cabo el taller vivencial “Entre lo que debo hacer y lo que necesito: cómo gestionar la culpa”, una propuesta impulsada por el Departamento de Salud Mental que generó un espacio de reflexión y trabajo personal en torno a una de las emociones más presentes en la vida cotidiana.

La actividad tuvo lugar en la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad, ubicada en calle Necochea 565, y estuvo coordinada por las licenciadas Eugenia Martiarena (MP 452) y Marianela Martín (MP 599).

Durante la jornada, participaron vecinos y vecinas interesados en comprender cómo los mandatos familiares, sociales y culturales influyen en la construcción de exigencias internas, muchas veces expresadas en forma de “debería”, que pueden entrar en tensión con las propias necesidades y deseos.

A través de dinámicas teórico-vivenciales, los asistentes pudieron identificar sus mandatos internalizados, reconocer cómo estos inciden en la aparición de la culpa, registrar el impacto de esta emoción en el cuerpo y en los vínculos, y explorar nuevas formas de posicionarse desde el autocuidado.

El taller propuso un recorrido que integró la reflexión conceptual con la experiencia personal, promoviendo el desarrollo de una mirada más comprensiva y flexible hacia uno mismo. Como cierre, se invitó a los participantes a diferenciar entre aquellas exigencias externas y las necesidades genuinas, habilitando la posibilidad de tomar decisiones más conscientes y acordes a su bienestar.