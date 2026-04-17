Turismo . Presentaron el Programa Inicial de Calidad para Guías de Turismo en Jujuy

Capacitaciones, evaluación y asistencia técnica integran la propuesta dirigida a guías registrados para mejorar la calidad turística en Jujuy.

Con el objetivo de profesionalizar el trabajo de los guías y mejorar la calidad del servicio turístico, comenzó a implementarse en Jujuy el Programa Inicial de Calidad para Guías de Turismo, una iniciativa destinada a fortalecer el desempeño de quienes ejercen formalmente la actividad en toda la provincia.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Turismo junto a la Asociación de Guías de Turismo de Jujuy y está dirigida a trabajadores inscriptos bajo la Ley 6308, con participación voluntaria.

A lo largo de tres meses —entre abril y junio— los participantes incorporarán herramientas vinculadas a la organización del servicio, la atención al visitante y la mejora continua, combinando instancias de capacitación con aplicación práctica.

Presentaron el Programa Inicial de Calidad para Guías de Turismo en Jujuy

El programa incluye capacitaciones presenciales, instancias virtuales y acompañamiento técnico individual, con el objetivo de trabajar sobre aspectos concretos del ejercicio profesional.

En ese marco, se utilizarán manuales, guías de autoevaluación y planes de mejora que permitirán a cada guía revisar y optimizar su forma de trabajo en territorio.

La coordinadora de Turismo de la provincia, Jorgelina Duhart, señaló que “el objetivo es que cada guía pueda mejorar la calidad del servicio que brinda, incorporando herramientas concretas de trabajo y gestión”.

Además, explicó que la propuesta también aborda aspectos vinculados a la comercialización, la gestión ambiental y el uso de recursos, en línea con las nuevas demandas del turismo.

Quienes completen el proceso y aprueben las evaluaciones previstas accederán a una distinción que acreditará el cumplimiento de estándares de calidad en el servicio.