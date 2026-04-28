En marcha el programa municipal de Salud Bucal en Primera Infancia en los CDI

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy puso en marcha el programa de Salud Bucal en Primera Infancia con la realización de relevamientos odontológicos y charlas-taller preventivas destinadas a niños, niñas y sus familias que asisten al Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Mimitos”, ubicado en el sector B6 de Alto Comedero.

La jornada contó con la presencia de la subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, acompañada por la directora de Medicina Preventiva, Itatí Gloss; la coordinadora de Atención Primaria de la Salud y Odontología, Daniela Alba; la directora de Políticas Publicas de Alto Comedero, Patricia Moya; las odontólogas Florencia Velázquez y Roxana Zenteno; y la administradora del CDI “Mimitos”, Cecilia Franzece.

En este marco, Daniela Amerise destacó que “desde el año 2016 la Municipalidad cuenta con el programa de Salud Bucal en Primera Infancia. Cada año se realiza un relevamiento en todos los Centros de Desarrollo Infantil municipales; sin embargo, la propuesta va más allá, ya que se trabaja fuertemente en la prevención mediante talleres destinados a concientizar a las familias sobre la importancia del cuidado de la salud bucal desde edades tempranas”.

Asimismo, señaló que “las actividades comenzaron en Alto Comedero y continuarán en el resto de los CDI, de acuerdo con la planificación establecida por la Dirección de Salud y la coordinación del área”.

Por último, agradeció a la Comisión de Prevención del Círculo Odontológico de Jujuy por la donación de materiales, consistentes en cepillos de dientes y pastas dentales, que serán entregados a cada uno de los niños y niñas que participan del relevamiento.

Por su parte, Itati Gloss remarcó la importancia del acompañamiento profesional y expresó, “queremos que las familias sepan que cuentan con el apoyo de profesionales en cada CDI. Ante cualquier duda, es fundamental recurrir a ellos para recibir asesoramiento adecuado”. Además, adelantó que el cronograma continuará en los CDI “Tiempo de Juego” y “Caritas de Luna”.

A su turno, Daniela Alba explicó que durante la jornada “se abordaron hábitos saludables de higiene bucal y se trabajó sobre prácticas perjudiciales, a través de charlas a cargo de las odontólogas del equipo”.

Finalmente, Cecilia Francece informó que el CDI “Mimitos” cuenta con salas para niños y niñas de 2 y 3 años, con una matrícula de 34 asistentes, y que actualmente se encuentran abiertas las inscripciones. También agradeció a la Dirección de Medicina Preventiva y a sus profesionales “por brindar herramientas a las familias sobre la importancia del cuidado de la salud bucal”, y destacó “la participación constante de los padres en las actividades que se desarrollan en la institución”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Gtd0b_ho8zA