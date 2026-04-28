Semana del Animal: Gran convocatoria en el CIC Alberdi

En el marco de la Semana del Animal, la Dirección de Zoonosis y Dirección General de Descentralización de la Municipalidad puso en marcha una serie de operativos simultáneos en Centros Integradores Comunitarios (CIC), Centros de Participación Vecinal (CPV) y otras dependencias, acercando servicios gratuitos a los vecinos y sus mascotas.

La directora de Zoonosis, Jimena Saez, destacó el inicio de las actividades y la respuesta de la comunidad: “Iniciamos la Semana del Día del Animal con estos eventos en los CIC, CPV y distintas áreas del municipio, brindando nuestros servicios. Hoy realizamos más de 200 desparasitaciones, 20 cirugías, además de vacunación antirrábica y registro de mascotas”.

Asimismo, señaló que los operativos se desarrollan de manera simultánea en distintos sectores de la ciudad. “También estamos en barrio San Francisco de Álava con la misma convocatoria, lo cual nos sorprende gratamente pese a las inclemencias climáticas”, expresó.

En cuanto a la continuidad de las actividades, Sáez adelantó que el cronograma seguirá durante toda la semana, culminando el 29 de abril, Día del Animal, con un evento central en barrio General Arias: “Invitamos a todos los vecinos a participar desde las 10 hasta las 14 horas, donde habrá desfile de mascotas, cirugías y todos los servicios gratuitos. Además, se sumarán 11 direcciones municipales, desde salud mental hasta el área jurídica contravencional”.

Por su parte, la subdirectora general de Descentralización, Alejandra Cruz, remarcó la importancia del trabajo articulado entre áreas municipales para garantizar el alcance territorial. “estamos en el CIC Alberdi, un punto de gran convocatoria, no solo para los vecinos del sector sino de toda la ciudad. Desde la semana pasada venimos coordinando con Zoonosis para llegar a todas las unidades descentralizadas”.

Cruz detalló que los operativos se realizan en doble turno, de 9 a 12 y de 15 a 18 horas, y continuarán en diferentes puntos como CPV 12 de Octubre, CIC Copacabana, CPV Belgrano y CPV Cuyaya, entre otros. “El objetivo es cubrir los seis distritos de la ciudad, garantizando el acceso a estos servicios esenciales”, afirmó.

Finalmente, el administrador del CIC Alberdi, Javier Ugarte, valoró el trabajo conjunto y la participación vecinal, “estamos muy contentos por la convocatoria y por poder ofrecer castración, desparasitación, vacunación antirrábica y actividades como el desfile de mascotas, con premios para los participantes”.

Ugarte también agradeció el acompañamiento del sector privado y autoridades: “Queremos destacar la colaboración de forrajerías Arnold y Márquez por los premios, y el apoyo del presidente del Concejo Deliberante, doctor Gastón Millón”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/ETBk11ELp88