Educación y Legislatura coordinan agenda de trabajo para el 2026

El encuentro puso el foco en mejorar los aprendizajes en el aula, modernizar la gestión y consolidar políticas prioritarias.

La ministra de Educación, Daniela Teseira, se reunió junto a su equipo con la Comisión de Educación de la Legislatura para definir las metas centrales de la Planificación Estratégica 2026 y analizar los ejes que orientarán la gestión educativa. El encuentro puso el foco en mejorar los aprendizajes en el aula, modernizar la gestión y consolidar políticas prioritarias.

Durante la reunión, la titular de la cartera educativa, destacó la importancia de construir una agenda común entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo que garantice la continuidad de las acciones del Ministerio. En ese sentido, subrayó que la articulación entre ambos poderes resulta clave para sostener políticas educativas en el tiempo, más allá de los cambios de gestión, y lograr un impacto real en la calidad educativa.

Asimismo, se acordó profundizar las estrategias de acompañamiento a docentes y estudiantes mediante la incorporación de herramientas innovadoras y el fortalecimiento de los procesos de enseñanza. El encuentro reafirmó el compromiso conjunto de avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo, eficiente y orientado al desarrollo integral de las nuevas generaciones.