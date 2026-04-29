Turismo gastronómico. Lanzaron en Buenos Aires «Jujuy a Punto», la semana gastronómica que unirá cocina y vinos de altura

Con respaldo nacional fue presentada Jujuy a Punto, una propuesta que del 15 al 24 de mayo reunirá gastronomía, vinos, chefs invitados y turismo de experiencias.

Con apoyo del secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, quedó presentada en Buenos Aires Jujuy a Punto: Un Ritual de Altura, la semana gastronómica que del 15 al 24 de mayo buscará convertir a la provincia en escenario de experiencias culinarias, enoturismo y encuentros entre cocineros y productores.

El lanzamiento reunió a autoridades nacionales, referentes del sector turístico y gastronómico para dar a conocer una agenda que incluirá ocho encuentros con chefs locales e invitados, menús maridados con vinos jujeños, ferias, capacitaciones, talleres y un foro gastronómico abierto al público.

La programación también sumará el Torneo Federal de Chefs 2026, workshops hotelero-gastronómicos y la participación de restaurantes que ofrecerán menús especiales elaborados con productos locales.

Uno de los ejes de la propuesta será el cruce entre cocina de autor y territorio: desde las Rutas del Vino hasta experiencias vinculadas con productores y bodegas, incluyendo la presentación del Tren del Vino como nueva propuesta turística.

El lanzamiento nacional de Jujuy a Punto presentó la agenda gastronómica que tendrá a la cocina regional y los vinos de altura como protagonistas.

Durante la presentación, Daniel Scioli definió a la gastronomía como un motor estratégico para el turismo y destacó el potencial de los sabores de altura como atractivo diferencial.

Por su parte, Diego Valdecantos remarcó que la iniciativa busca consolidar a la provincia como referencia en turismo gastronómico, articulando cocina, producción local y vinos de altura con proyección nacional e internacional.

La propuesta se enmarca además en el programa GustAR y cuenta con acompañamiento de FEHGRA y la Cámara Argentina de Turismo, reforzando una apuesta que combina promoción turística y desarrollo productivo.

Más allá del lanzamiento, el foco estuvo puesto en una agenda que busca mostrar que la gastronomía puede ser una puerta de entrada para conocer el territorio, su cultura y sus productores.

Con esa premisa, Jujuy a Punto quedó presentada como una cita que pondrá en primer plano sabores, vinos y experiencias del norte argentino.