Programa de acción y educación ambiental. Están abiertas las inscripciones para participar de «Circulando Energías»

«Circulando Energías» trae para la educación obligatoria y la de contexto de encierro premios a producciones de bienes, reels y planes de acción.

El Gobierno de Jujuy, a través de los Ministerios de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), de Educación y de Ambiente y Cambio Climático, informa que se encuentran abiertas las inscripciones para participar del Programa «Circulando Energías», e impulsado por la Secretaría de Energía del MISPTyV.

La iniciativa integrará acciones educativas, ambientales y producciones de bienes y audiovisuales producidas por estudiantes de los niveles inicial, primario y secundarias técnicas y agrotécnicas, como también de la modalidad de educación en contexto de encierro (M.E.C.E), para una formación integral vinculada a los conceptos de la educación ambiental, la eficiencia energética y del uso del agua y la producción sostenible y en clave de circularidad.

Así, ‘Circulando Energías’ llega con el objetivo de fusionar, poner en movimiento y potenciar la energía de cientos de estudiantes, junto a docentes, personal de establecimientos escolares y penitenciarios, y equipos técnicos de los ministerios participantes, fortaleciendo el trabajo colaborativo y la construcción de conocimientos con impacto territorial.

En el nivel inicial y primario, las actividades resultarán en la elaboración de planes de acción, sus respectivos desarrollos y producciones audiovisuales en formato reel para redes sociales. En tanto, el trabajo con estudiantes de escuelas secundarias técnicas, agrotécnicas y de la modalidad en contexto de encierro estará orientado a la generación de producciones con enfoque en la producción circular, energías renovables y formación para prácticas profesionalizantes.

Serán premiados, entonces:

Podrán participar:

El desarrollo del programa se organizará en cinco etapas:

Actualmente, están abiertas las inscripciones, que pueden realizarse mediante llenar el formulario de inscripción, disponible haciendo click aquí.

«Circulando Energías» surge a partir de experiencias previas que fortalecieron la conciencia energética en la provincia: ‘El saber ilumina’, que durante tres años consecutivos reconoció acciones vinculadas a la eficiencia energética y el cuidado del ambiente en escuelas primarias y secundarias; y el programa ‘Renovando Energías’, que promovió la integración de saberes, oficios y contextos a través del trabajo articulado entre la Secretaría de Energía y los ministerios de Educación y de Seguridad en la Modalidad de Educación en Contexto de Encierro.