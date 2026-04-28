Niños y Niñas. Las Oficinas de Protección de Derechos promovieron el buen trato en la niñez

La iniciativa buscó consolidar redes de protección y promover prácticas de cuidado basadas en el respeto y la escucha activa.

En el marco del Día Internacional contra el Maltrato a la Niñez, el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, impulsó durante abril una agenda de acciones orientadas a promover el buen trato y fortalecer la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) desarrollaron jornadas de sensibilización en distintos puntos de la provincia, acercando herramientas a la comunidad para fomentar vínculos basados en el respeto, el cuidado y la escucha. Las actividades se llevaron a cabo en Yala, León, Palpalá, El Carmen, Puesto Viejo, Villa Jardín de Reyes y el barrio Cuyaya de San Salvador de Jujuy, entre otras localidades.

Las iniciativas incluyeron campañas comunitarias, difusión de la Línea 102, propuestas recreativas y espacios de intercambio con equipos educativos, con el objetivo de fortalecer entornos protectores.

Asimismo, se promovieron dispositivos como “Criar en mi barrio”, que impulsan la corresponsabilidad entre familias, instituciones y el Estado. Las acciones se articularon con áreas de salud, educación, municipios y el sistema de justicia, consolidando redes de trabajo territorial.

Desde la cartera social destacaron el alcance de estas intervenciones y reafirmaron el compromiso de continuar impulsando políticas públicas que garanticen entornos seguros e inclusivos para niñas, niños y adolescentes.