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Restricción de estacionamiento por tareas de mantenimiento en calle Libertad

Jujuy

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que este jueves 7 de mayo se llevará a cabo un operativo de mantenimiento en la calle Libertad, en el tramo comprendido entre Aparicio y Dr. Padilla.

Las tareas estarán a cargo de personal de la Dirección de Espacios Verdes y se desarrollarán en el horario de 6:00 a 12:00. En ese marco, se dispuso la restricción del estacionamiento vehicular en el sector mencionado, con el objetivo de facilitar el normal desarrollo de los trabajos.

Desde el área municipal se solicita a los conductores respetar la señalización dispuesta en el lugar y atender las indicaciones del personal presente, a fin de evitar inconvenientes y contribuir a la seguridad vial durante la intervención.

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