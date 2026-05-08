Economía comunitaria. Capacitaciones gratuitas para emprendedores en distintas localidades

Las propuestas se dictarán en Huacalera, Santa Catalina y San Salvador de Jujuy. Están orientadas al desarrollo de oficios, fortalecimiento productivo y herramientas para potenciar proyectos locales.
La Dirección de Fortalecimiento Económico y la Coordinación de Economía Comunitaria dependientes de la Secretaría de Desarrollo Integral del Ministerio de Desarrollo Humano, invitan a participar de una nueva agenda de talleres gratuitos destinados a emprendedores y público en general, con propuestas orientadas al desarrollo de oficios, fortalecimiento productivo y herramientas para potenciar proyectos locales.
Las capacitaciones se desarrollarán durante la próxima semana en distintas localidades de la provincia, abordando temáticas vinculadas al reciclado, marroquinería y planificación de negocios.
Lunes 11 de mayo | 15 a 17 hs.
Taller de reciclado método termofusión y marroquinería.
Lugar: CIC (Centro de Integración Comunitaria), Colectora Ruta Nacional Nº 9, Huacalera.
Martes 12 de mayo | 17 a 19 hs.
Taller de marroquinería
Modalidad virtual con proyección en pantalla gigante en el CIC de Santa Catalina.
Viernes 15 de mayo | 18 a 20 hs.
Capacitación sobre plan de negocios y líneas de financiamiento.
Lugar: Centro Integral del M.D.H., Manzana AP 35 Lote 1, Avenida La Intermedia, Alto Comedero.
Desde la organización destacaron que estas iniciativas buscan promover la economía comunitaria, generar oportunidades de formación y acompañar el crecimiento de emprendedores locales mediante herramientas prácticas y accesibles.La participación es libre y gratuita.
Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al correo: [email protected].
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