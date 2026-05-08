Economía comunitaria. Capacitaciones gratuitas para emprendedores en distintas localidades

Las propuestas se dictarán en Huacalera, Santa Catalina y San Salvador de Jujuy. Están orientadas al desarrollo de oficios, fortalecimiento productivo y herramientas para potenciar proyectos locales.

La Dirección de Fortalecimiento Económico y la Coordinación de Economía Comunitaria dependientes de la Secretaría de Desarrollo Integral del Ministerio de Desarrollo Humano, invitan a participar de una nueva agenda de talleres gratuitos destinados a emprendedores y público en general, con propuestas orientadas al desarrollo de oficios, fortalecimiento productivo y herramientas para potenciar proyectos locales.

Las capacitaciones se desarrollarán durante la próxima semana en distintas localidades de la provincia, abordando temáticas vinculadas al reciclado, marroquinería y planificación de negocios.

Lunes 11 de mayo | 15 a 17 hs.

Taller de reciclado método termofusión y marroquinería.

Lugar: CIC (Centro de Integración Comunitaria), Colectora Ruta Nacional Nº 9, Huacalera.

Martes 12 de mayo | 17 a 19 hs.

Taller de marroquinería

Modalidad virtual con proyección en pantalla gigante en el CIC de Santa Catalina.

Viernes 15 de mayo | 18 a 20 hs.

Capacitación sobre plan de negocios y líneas de financiamiento.

Lugar: Centro Integral del M.D.H., Manzana AP 35 Lote 1, Avenida La Intermedia, Alto Comedero.

Desde la organización destacaron que estas iniciativas buscan promover la economía comunitaria, generar oportunidades de formación y acompañar el crecimiento de emprendedores locales mediante herramientas prácticas y accesibles.La participación es libre y gratuita.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al correo: [email protected].