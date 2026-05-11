Deporte e inclusión. Comienza la Liga Inclusiva de Fútbol Adaptado: más de 200 deportistas jujeños celebran la integración

La iniciativa, que busca fomentar la inclusión a través del fútbol adaptado, cuenta con un fuerte respaldo del Gobierno de Jujuy.

Este viernes 15 de mayo, la Fundación Valencia dará inicio a una nueva edición de la Liga Inclusiva de Fútbol Adaptado, un evento que promete reunir a 220 deportistas en una jornada marcada por el deporte, la recreación y, fundamentalmente, la integración social.

La iniciativa, que busca fomentar la inclusión a través del fútbol adaptado, cuenta con un fuerte respaldo del Gobierno de Jujuy mediante el trabajo articulado de las carteras de Desarrollo Humano, Gobierno y Salud.

Carlos Valencia, presidente de la institución anfitriona, brindó detalles sobre la organización de este encuentro que ya se posiciona como un movimiento de gran relevancia para la provincia. Según precisó el dirigente, la liga contará con la participación de más de diez instituciones provenientes de la capital jujeña y localidades del interior.

Más allá de los resultados deportivos, Valencia destacó que el espíritu de la liga es netamente inclusivo. «La competencia es una excusa para nuclear a los chicos y que sean felices. Todos ellos son campeones de la vida», expresó con emoción, subrayando que todos los participantes recibirán premios y podrán disfrutar de juegos recreativos sorpresa.

La jornada se desarrollará en las instalaciones que la fundación posee en el barrio Alto Comedero, en el horario de 9:00 a 13:00. Durante la mañana, los jóvenes deportistas recibirán desayuno y colaciones para acompañar el despliegue físico y social.

El éxito de esta convocatoria fue posible gracias a la colaboración entre el sector civil y el Estado. En este sentido, Valencia ponderó el apoyo estratégico del Gobierno de la Provincia, destacando las gestiones del Gobernador de la Provincia, Carlos Sadir como también el compromiso de los ministros Marta Russo Arriola (Desarrollo Humano), Normando Álvarez García (Gobierno y Justicia), José Manzur (Salud) y el secretario de Deportes, Luis Calvetti.

«Es fundamental el trabajo articulado para que esta liga sea una realidad y el objetivo de la inclusión a través del deporte adaptado se cumpla plenamente», concluyó Valencia.

Con esta iniciativa, el fútbol vuelve a ser el vehículo principal para derribar barreras, ofreciendo a las familias jujeñas un espacio de contención y alegría donde la verdadera victoria es la participación colectiva.