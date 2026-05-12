Invitan a sumarse al concurso TikTok por el Día de la Familia

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, recordó a la comunidad que continúa abierta la convocatoria para participar del concurso TikTok “Festival Municipal Viaje en Familia”, una propuesta destinada a promover la creatividad, la participación y los valores familiares.

La iniciativa invita a vecinos y vecinas a crear un video original donde expresen aquello que hace única a su familia, pudiendo reflejar valores, momentos cotidianos, mensajes reflexivos o ideas creativas vinculadas a la vida familiar.

Desde la organización informaron que los videos deberán tener una duración de entre 30 y 60 segundos, en formato vertical, y ser publicados desde una cuenta de TikTok de una persona mayor de 13 años. Además, los participantes deberán etiquetar a @munijujuy y utilizar el hashtag #ComunidadSaludable.

Quienes deseen participar podrán completar el formulario de inscripción escaneando el código QR disponible en la convocatoria o ingresando al sitio oficial del municipio.

El concurso permanecerá abierto hasta el 15 de mayo y contará con premios para las producciones más creativas y representativas de los valores familiares.