Artes audiovisuales. El cine andino también se vive online en el Festival Internacional de Cine de las Alturas

El Festival Internacional de Cine de las Alturas también se vive online y de manera gratuita en todo el país.

Del 14 al 17 de mayo, las competencias oficiales de la 11ª edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas podrán disfrutarse de manera gratuita y online desde cualquier punto del país a través de cinedelasalturas.com.ar.

La propuesta incluye títulos de las Competencias de Largometrajes de Ficción, Documental, Cortos NOA y Videoclips Jujeños, acercando al público producciones representativas del cine andino contemporáneo y nuevas miradas del audiovisual regional.

Además de las funciones presenciales en las distintas sedes de Jujuy, la modalidad online permitirá ampliar el acceso a la programación y acompañar cada jornada del Festival desde cualquier lugar de Argentina.

Cada día se habilitarán nuevas películas de las competencias oficiales de largometrajes, las cuales podrán verse durante 24 horas desde su publicación en la plataforma. En tanto, la Competencia Oficial de Cortos NOA y la Competencia de Videoclips Jujeños permanecerán disponibles durante todos los días del Festival.

Para acceder, el público deberá ingresar a cinedelasalturas.com.ar, registrarse y seleccionar la película deseada dentro de la sección online. La grilla completa y los horarios de habilitación estarán disponibles en la web oficial del Festival y sus redes sociales.

De esta manera, el Festival Internacional de Cine de las Alturas reafirma su compromiso con la difusión del cine andino y el acceso democrático a la cultura, ampliando cada año su alcance hacia nuevos públicos en todo el país.

Todas las actividades son libres y gratuitas.

Jueves 14

Viernes 15

Sábado 16

Domingo 17