Taller de Alta Participación Social. Plan Estratégico Ambiental: cierre de encuentros estratégicos ambientales con participación social

La presentación estuvo a cargo del ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, y de la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina.

En el marco del Programa Provincial de Planificación Estratégica se realizó el taller de Alta Participación Social con el fin de fortalecer la gestión y promover políticas ambientales basadas en un entorno real. La presentación estuvo a cargo del Ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, y de la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina.

Durante la jornada, los participantes de distintas áreas de ambiente articularon herramientas para una ruta estratégica compartida que permita una gestión más moderna, coherente e innovadora al servicio de la comunidad.

Como anfitrión del evento, el ministro Leandro Álvarez expresó que junto al Ministerio de Modernización se viene trabajando en conjunto para planificar estrategias.

“Es fundamental saber dónde estamos parados, qué es lo que dice la comunidad, el empresario y la opinión de todos sobre problemáticas ambientales. Esto nos ayuda a nosotros a dirigir y poder hacer políticas a largo plazo”, agregó y agradeció a los presentes su participación, muy valiosa en la instancia estratégica.

Sobre algunos puntos abordados el funcionario mencionó que los basurales, los residuos, el cuidado del ambiente y cómo aplicar políticas sustentables son temas ambientales que preocupan en cada encuentro.

El ministro destacó que a través del trabajo en equipo se busca concretar políticas ambientales donde la colaboración es clave para sistematizar el desarrollo a futuro.

En tal sentido, la ministra Calsina indicó que la tarea es estandarizar un método de planeamiento estratégico para que todos los ministerios de la provincia logren políticas a mediano y largo plazo, política establecida por el gobernador Carlos Sadir.

“Hoy estamos junto a los equipos de los Valles para poder sumar aportes a la sistematizar de la información. Ya se procedió de igual manera en Tilcara y las Ledesma. En estos talleres se invitan a actores del sector público, privado, academia y sociedad civil para dialogar, escuchar y evaluar la situación ambiental actual y futura de la provincia”, agregó.

Continuando la ministra sostuvo que, si bien los talleres son presenciales, se dispondrá de una instancia de participación virtual para presentar propuestas y se realizará encuentros de escucha en las diferentes regiones de la provincia.

“El objetivo es que el planeamiento no sea limitado, queremos recibir todas las miradas, integrar disenso y consenso, tener un panorama al futuro de lo que Jujuy necesita. Estamos en este proceso estandarizado que busca una hoja de ruta legítima, sólida y apoyada por la ciudadanía”, concluyó.

Cabe indicar que, durante la jornada, los asistentes lograron avanzar mediante módulos de metodologías; normas de convivencia; diagnóstico retrospectivo; análisis de situación actual; construcción colectiva y evaluación general.