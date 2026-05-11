Ediles acompañan la remodelación del polideportivo de las 370 Viviendas

En ese sentido, los ediles entregaron materiales que sirven para la puesta en valor del polideportivo, siempre con la premisa de colaborar en la mejora de los espacios que sirven para la contención de niños, jóvenes y adultos.

Al respecto, la concejal Brenda Carabajal destacó: “Fue más que nada un trabajo que se hizo en conjunto con los vecinos, con un grupo de jóvenes que vienen apostando al deporte y, sobre todo, a la mejora de cada barrio, de cada lugar para poder tener ese sentido de pertenencia y poder cuidarlo”.

Asimismo, la edil radical añadió: “Es un sector que tiene mucha concurrencia. Es importante ponerlo en valor, darle contenido para que los chicos puedan tener cerca de cada barrio, de cada lugar, actividades para poder desarrollar en familia”. Y continuó: “Felicitar a los chicos del barrio de las 370 viviendas por el trabajo que vienen realizando hace mucho tiempo a pulmón. Uno aporta su granito de arena para tratar de motivarlos y de que esto siga creciendo, así que agradecida a ellos por la oportunidad de poder trabajar en conjunto y, sobre todo, demostrar que la juventud cuando quiere puede hacer muchas cosas”.

Por su parte, Matías Mancilla, vecino referente del sector, resaltó: El objetivo de esto es que tengamos un lugar, un espacio para los chicos. Un buen lugar, porque el espacio ya lo teníamos. Nosotros estábamos buscando hace mucho tiempo refaccionar el poli, lo que es el tema de las luces, lo que es el tema de la cancha, los bancos, tratar de hacer una jaula, porque está la avenida y tenemos muchos chicos, y la pelota por ahí se va para la avenida”.

Más adelante, Mancilla remarcó: “Vienen de 40 a 50 chicos todos los días, hacen fútbol y además ahora hay un profe que se acercó para dar vóley, ahí está un poquito la cancha marcada. Después vienen a hacer básquet, todos los deportes que se pueden hacer en el poli. También vino Federico Peñarrieta, me dijo que va a venir a dar clases de boxeo”.