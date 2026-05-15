Daniel Hendler en el Festival de Cine de las Alturas

El artista uruguayo estuvo presente en el Diálogo de Altura, una entrevista abierta al público en el marco del Festival de Cine de las Alturas

En el marco de la 11° edición del Festival de Cine de las Alturas, el actor, productor y director uruguayo Daniel Hendler participó del tradicional “Diálogo de Altura”, espacio de encuentro y reflexión conducido por Daniel Desaloms, director artístico del festival.

Durante la charla, se abordó la problemática de las audiencias en el cine andino y los desafíos que atraviesa actualmente la exhibición cinematográfica en la región. En ese contexto, Hendler destacó el rol fundamental de los festivales al afirmar que «son muy importantes porque podemos conocer otra cinematografía que de otra forma no llega a la audiencia”.

Asimismo, se refirió al crecimiento sostenido del cine uruguayo y remarcó que “casi todos los años hay películas uruguayas ganando premios”, poniendo en valor el desarrollo y reconocimiento internacional de la producción audiovisual de su país.

El encuentro también permitió recorrer distintos momentos de su trayectoria artística, incluyendo su trabajo como director de cuatro películas y el desarrollo de series web. En relación a los desafíos de la producción audiovisual independiente, señaló: “Adapto mis ideas a los recursos que haya”.

Durante el diálogo, Hendler también reflexionó sobre las políticas de exhibición cinematográfica y sostuvo que “las cuotas de pantalla son insuficientes”, al tiempo que remarcó la necesidad de defender la diversidad cultural en el cine.

El Festival Internacional de Cine de las Alturas se consolida como el encuentro cinematográfico más importante de la región andina, generando un espacio clave para visibilizar la calidad y el crecimiento de la industria audiovisual, promover contenidos de alto nivel y fortalecer el acceso a la cultura mediante políticas públicas audiovisuales.