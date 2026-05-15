Fiesta popular. Perico celebra el Festival del Disco de Arado con una apuesta fuerte por la gastronomía jujeña

Este domingo llega el Festival del Disco de Arado a Perico. Una cita imperdible con la gastronomía jujeña, música en vivo, arte y competencia local.

La ciudad de Perico se prepara para vivir una verdadera fiesta popular este domingo 17 de mayo, de 10:00 a 19:00 horas, en el predio del Sindicato de Obreros del Tabaco. Allí se llevará a cabo el 4° Festival del Disco, un evento donde la gastronomía jujeña al fuego será la gran protagonista de la jornada.

El evento tiene una regla de oro inquebrantable: toda la oferta culinaria debe pasar por el hierro. Desde los menús más tradicionales hasta las ocurrencias más arriesgadas de los cocineros, quienes asistan se encontrarán con clásicos como chorizo a la pomarola, cazuela de pollo, empanadas fritas, tacos e incluso postres elaborados sobre el metal.

«Es recuperar esta tradición tan cultural y de la zona», explicó José Frías Sosa, presidente de la Asociación de Asadores.

La auténtica gastronomía jujeña al disco se cita este domingo en el predio del S.O.T. en Perico.

En paralelo a la venta al público, se desarrollará el certamen que definirá al gran ganador de esta edición. Este año son 7 los equipos en carrera, conformados por 4 integrantes cada uno. Un dato clave es que solo participan cocineros que completaron un proceso de formación previo, impulsado por el municipio junto a la directora de Turismo, Gabriela Checa, y avalado por la universidad.

A la hora de calificar y elegir al campeón, el jurado no se quedará solo en el sabor y la presentación. «Se evalúa el manejo del fuego y las buenas prácticas de manufactura», detalló Frías Sosa. El objetivo es que los comensales tengan la total tranquilidad de que los productos se manipularon con el máximo cuidado. Además, cada plato deberá contar una historia vinculada a la producción local y al rescate de esta herramienta rural.

La jornada del domingo está pensada para pasar el día entero en familia. El festival desplegará un fuerte atractivo cultural con 15 artistas plásticos que pintarán cuadros en vivo y la presentación de numerosos ballets locales. En el escenario principal, la música estará a cargo de Oriana Reyes, Los del Fogón y Los de San Antonio, garantizando una tarde a puro folklore.

La entrada al predio —ubicado frente a la terminal de ómnibus— permitirá también recorrer los stands de artesanos y emprendedores locales de rubros no gastronómicos, transformando la jornada en un paseo completo para los jujeños y turistas que se acerquen a descubrir Perico.