Articulación interministerial. Protocolo de asistencia a personas en situación de calle ante las bajas temperaturas

El protocolo establece una intervención articulada entre distintas áreas del Estado provincial para las personas en situación de calle. Se insta a la comunidad colaborar a través de las líneas 911 y 107.

Ante el descenso de las temperaturas en Jujuy, el Gobierno de Jujuy recuerda a la comunidad que se encuentra vigente el protocolo de asistencia para personas en situación de calle que puedan encontrarse en riesgo.

En este marco, se solicita la colaboración de la ciudadanía para dar aviso inmediato ante la detección de personas expuestas a las bajas temperaturas. Las comunicaciones pueden realizarse a través de las líneas de emergencia 911 (Policía) o 107 (SAME).

Una vez recepcionado el llamado, los equipos correspondientes se dirigen al lugar para evaluar la situación y, en caso de ser necesario, coordinar el traslado de la persona a un albergue habilitado para su resguardo y atención durante la noche.

El protocolo establece una intervención articulada entre distintas áreas del Estado provincial, con participación de los ministerios de Salud, Seguridad y Desarrollo Humano, a fin de garantizar una respuesta rápida e integral ante situaciones de vulnerabilidad social y riesgo sanitario.

En este sentido, el equipo de técnicos y profesionales del Ministerio de Salud, realiza la evaluación médica primaria de las personas asistidas, verificando su estado general y determinando posibles factores de riesgo asociados a la exposición prolongada al frío.

Por su parte, los equipos de seguridad intervienen para resguardar a la persona y facilitar el operativo de traslado cuando las condiciones así lo requieren.

Asimismo, desde el Ministerio de Desarrollo Humano se coordina la asistencia social y el alojamiento nocturno, garantizando espacios de contención, abrigo y acompañamiento para quienes necesiten resguardo durante las jornadas de bajas temperaturas.

El Gobierno de la Provincia reafirma la importancia del compromiso comunitario y la articulación institucional para proteger a las personas más vulnerables durante la temporada invernal, promoviendo una respuesta solidaria y efectiva ante emergencias climáticas.