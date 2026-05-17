Capacitación. Proyectan talleres de Lengua de Señas Argentina para fortalecer la accesibilidad en organismos públicos

El Gobierno de Jujuy avanza en una articulación con la Asociación de Personas Sordas para promover capacitaciones en Lengua de Señas Argentina y mejorar la atención en distintas reparticiones públicas.

Con el objetivo de fortalecer la comunicación y garantizar una mayor accesibilidad para toda la comunidad, la Secretaría de Trabajo y Empleo, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, trabaja junto a la Asociación de Personas Sordas (A.P.Sor.) en la proyección de talleres de Lengua de Señas Argentina destinados a personal de organismos públicos y privados.

En ese marco, el secretario de Trabajo y Empleo, Freddy Berdeja, recibió a Carla Galarza, Mariana Quintela y Griselda Romero, integrantes de la Asociación, junto a Vilma Ábalos, para avanzar en una agenda conjunta de capacitación e inclusión.

Durante el encuentro, las representantes de A.P.Sor expusieron las principales dificultades que enfrentan las personas sordas al momento de realizar trámites o acceder a distintos servicios, especialmente en dependencias públicas.

Al respecto, Berdeja destacó que “se trata de un paso importante para avanzar hacia una atención más inclusiva y accesible”, y señaló que desde la Secretaría se impulsará la implementación de talleres de Lengua de Señas Argentina destinados a distintas áreas del Estado provincial.

Asimismo, explicó que muchas de las situaciones planteadas requieren respuestas concretas y rápidas, particularmente en ámbitos sensibles como las dependencias policiales, donde muchas veces las personas sordas encuentran barreras de comunicación.

“Tal como nos solicita el gobernador Carlos Sadir, trabajamos con una gestión de puertas abiertas, garantizando igualdad de acceso y mejores servicios para todos los ciudadanos”, expresó el funcionario.

En ese sentido, adelantó que las capacitaciones serán articuladas con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Seguridad, con el propósito de llegar a distintos organismos y consolidar una política integral de accesibilidad.

Por su parte, Carla Galarza valoró la reunión mantenida con las autoridades provinciales y destacó la importancia de comenzar a desarrollar acciones concretas de manera conjunta.

“Pudimos plantear nuestras necesidades y avanzar en acuerdos para capacitar a más personas, mejorando así la accesibilidad en distintos ámbitos de la provincia”, expresó.

Finalmente, indicó que continuarán trabajando de manera articulada para anunciar próximamente el inicio de las capacitaciones.