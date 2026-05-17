Monterrico celebró las fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador

El vicegobernador Alberto Bernis, junto al gobernador Carlos Sadir, acompañó al intendente Luciano Moreira y a la comunidad de Monterrico en los actos centrales por las fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador. La jornada incluyó el izamiento de la Bandera Nacional, el acto protocolar sobre avenida Crucero General Belgrano, el Te Deum en el templo parroquial y el tradicional desfile cívico, militar y gaucho desarrollado sobre Ruta Provincial N 42.

Las actividades congregaron a autoridades provinciales y municipales, legisladores (Mario Lobo, Federico Manente), concejales, instituciones educativas, fuerzas de seguridad nacional y vecinos del departamento El Carmen.

Bernis destacó que las fiestas patronales constituyen un espacio de encuentro para reafirmar la identidad y el trabajo de la comunidad, y se refirió al perfil productivo de Monterrico, ligado al tabaco, la agricultura y la ganadería, actividades que generan empleo y aportan a la economía regional.

El vicegobernador también se refirió a la gestión municipal y al trabajo articulado con el Gobierno provincial. Señaló que el municipio ejecuta obras de pavimentación y enripiado, junto a políticas públicas orientadas a salud, seguridad y educación, y remarcó el esfuerzo conjunto para acompañar las demandas de la comunidad en el actual contexto económico.

Por su parte, Sadir se refirió a la gestión conjunta entre el municipio y la Provincia, reflejada en obras de infraestructura y servicios, y a la participación de los vecinos durante los festejos.

A su turno, Moreira explicó que el desfile patronal se realizó el domingo con el objetivo de facilitar la participación de instituciones, fuerzas vivas y vecinos de localidades cercanas, decisión adoptada tras evaluar experiencias anteriores y consensuar con distintos sectores. Indicó que, en tres años de mandato, se ejecutaron 88 obras: mejoras viales, iluminación LED, provisión de agua, cierre del basural a cielo abierto, la inauguración de una comisaría y distintas medidas de ordenamiento urbano y comercial. Remarcó el acompañamiento del Gobierno provincial y consideró que el trabajo articulado permitió dar respuesta a demandas de la comunidad.

Finalmente, el párroco José Luis González se refirió a la presencia de fieles pese a las bajas temperaturas y subrayó el valor espiritual y social de las fiestas patronales. Señaló que las tradiciones, la cultura y la fe constituyen elementos inseparables y que las celebraciones representan una oportunidad de conversión, crecimiento y fortalecimiento de las relaciones sociales. Más allá del clima, prevalece el calor interior de la fe de un pueblo, afirmó.