«Belén», la película multipremiada dijo presente en el Festival de Cine de las Alturas

La proyección contó con la presencia de sus protagonistas Camila y Ruth Pláate y su productora.

El Festival Internacional de Cine de las Alturas llevó adelante la función de la sección paralela “Perspectiva de Género y Diversidad” con la proyección de “Belén” dirigida por Dolores Fonzi, largometraje multipremiado que continúa su recorrido por destacados festivales internacionales y que convocó a una sala llena durante su presentación en la provincia.

La función contó con la presencia de la productora Leticia Cristi y de las actrices Camila Pláate y Ruth Pláate, quienes compartieron el encuentro junto al público y acompañaron la exhibición de la película en el marco de la 11.ª edición del festival.

Además, de manera previa a la proyección, Leticia Cristi participó de una nueva edición de “Diálogos de Altura”, espacio de intercambio y reflexión que reúne a referentes de la industria audiovisual para compartir experiencias y procesos creativos con el público.

La sección “Perspectiva de Género y Diversidad” forma parte de las propuestas especiales del Festival Internacional de Cine de las Alturas, generando espacios de visibilización y encuentro a través de obras que abordan diversas miradas e identidades dentro del cine andino.