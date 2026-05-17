Fortalecen la promoción de la salud sexual a través de la capacitación sobre VIH, hepatitis virales e ITS

Con la finalidad de formar agentes multiplicadores para fortalecer la prevención y la promoción de la salud sexual, la Dirección de Salud Integral y Género del municipio capitalino, destacó la participación registrada durante la capacitación sobre prevención del VIH, hepatitis virales e infecciones de transmisión sexual (ITS), realizada en el Colegio de Ingenieros.

Con más detalles, Ruth Soria integrante de la dirección mencionada, se refirió a la amplia participación e interés por parte de los asistentes durante la capacitación.

Al respecto, explicó “se concretó la primera capacitación del año organizada desde el programa municipal sobre prevención del VIH, hepatitis virales, en el marco de una ordenanza que respalda este tipo de iniciativas abiertas a la comunidad, buscando formar agentes multiplicadores para fortalecer la prevención y la promoción de la salud sexual a través del proceso educativo”, señaló.

Luego la profesional remarcó, “la convocatoria superó las expectativas, puesto que se tuvo que limitar los cupos disponibles debido a la gran cantidad de interesados, que siempre son muy bien recibidas este tipo de capacitaciones por la comunidad”, afirmó.

Durante la jornada también estuvo presente el dispositivo “El Escuchadero”, que “acompaña las actividades de la dirección, a través de un espacio lúdico y de escucha destinado a abordar distintas cuestiones emocionales destinadas a promover la participación de los asistentes”.

También se apostó una mesa informativa con folletería y entrega gratuita de preservativos para quienes participaron del encuentro.

Finalmente, Soria anunció que, por primera vez los certificados de participación serán enviados de manera virtual por correo electrónico, con el aval institucional correspondiente y las firmas de las autoridades municipales.

Nota audiovisual: https://youtu.be/S7MN5YP2hGA