«El ojo del cóndor: Jujuy en la historia» fue declarada de Interés Legislativo

La película producida por el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ) recibió el reconocimiento por la legislatura de la provincia.

En el marco de la 11° edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas, la película “El ojo del cóndor: Jujuy en la historia” fue declarada de Interés Legislativo por la Legislatura de la Provincia de Jujuy.

La distinción fue entregada durante la charla “IA: Una nueva forma de hacer cine”, realizada en el Salón Belgrano del Cabildo de Jujuy.

La película está realizada en un 70% con inteligencia artificial, y propone un recorrido por distintos momentos de la historia jujeña, desde la prehistoria hasta el Éxodo Jujeño.

La iniciativa fue impulsada por el diputado Adriano Morone presidente de la Comisión de Legislación General quien destacó la relevancia de este tipo de proyectos para preservar y difundir la cultura y la historia de la provincia a través de nuevas tecnologías y formatos audiovisuales.

Por su parte, Belén Suárez, directora de Fomento y Promoción Audiovisual del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, valoró el trabajo realizado y adelantó que la película tendrá próximamente su estreno oficial en la provincia.

El Festival Internacional de Cine de las Alturas es el encuentro cinematográfico más importante de la región andina y se consolida como un espacio clave para visibilizar la calidad y el crecimiento de la industria audiovisual, promoviendo contenidos de alto nivel y fortaleciendo el acceso a la cultura mediante políticas públicas audiovisuales.