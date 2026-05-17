El intendente Jorge asistió al campeonato de Downhill impulsando una alternativa extrema de Mountain Bike

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, acompañó la segunda fecha del campeonato regional de Downhill desarrollada en la Quebrada de los Pájaros, en barrio Los Perales, donde destacó la importancia de promover disciplinas deportivas extremas como espacios de integración y contención para los jóvenes. En una jornada marcada por el desafío climático, la ciudad volvió a posicionarse como escenario de referencia para el Mountain Bike de descenso.

Según expresó el jefe comunal, “es importante la contención que brinda el deporte, sobre todo dar a los jóvenes una alternativa a las pantallas y a otras actividades”, subrayando además que el evento ya posee dimensiones regionales al contar con competidores de Salta y Tucumán.

La competencia tuvo lugar en el circuito ubicado sobre las calles Yuchán y El Quitupi, un trazado que, en palabras del intendente, los propios deportistas han ido descubriendo y apropiandose, “es un gran espacio de Los Perales, la Quebrada de los Pájaros, que de alguna manera se convierte también en un circuito más que importante”. A pesar de la lluvia, que añadió dificultad al terreno, el evento no se suspendió, mostrando el compromiso de los atletas que, según Jorge, estaban “un poco manchados con el barro, pero pasándola estupendamente bien”.

Por su parte, el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, destacó el trabajo conjunto para fomentar actividades que promueven el contacto con la naturaleza y el desarrollo de disciplinas que requieren “mucha preparación y compromiso”.

En sintonía, el director general de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, señaló que la decisión municipal es “apoyar fuertemente a todo tipo de actividad deportiva en el ejido municipal”, celebrando el entorno positivo que se genera cuando “la comunidad se une para acondicionar las pistas”.

A su turno, el subdirector de Deportes y Recreación, Gustavo Caliva, resaltó que “el Municipio colaboró activamente con la logística, incluyendo la entrega de premios, medallas y el acondicionamiento del predio a través del área de Espacios Verdes”.

Desde la organización, Leandro Mansilla, integrante del Jujuy Downhill Club y del PXP Bike, explicó que la disciplina consiste en “descenso desde de la cima de la montaña hasta la base, haciendo el menor tiempo posible”.

Las categorías participantes incluyeron Principiantes, Avanzados, Elite y Profesional, “bajo una modalidad de carrera contra reloj”, añadió Mansilla, a la vez que reveló que el circuito local es solo uno de varios en la provincia, mencionando trazados en Yala, Tilcara y El Carmen, lo que demuestra el crecimiento exponencial de la actividad.

El evento concluyó como una verdadera fiesta deportiva que, según las autoridades, “fortalece el proyecto de alejar a los jóvenes de problemáticas como el grooming y el sedentarismo a través del esfuerzo físico y la vida al aire libre”.