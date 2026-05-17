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Fortalecimiento Económico. Más talleres gratuitos para emprendedores en distintas localidades de Jujuy

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Más talleres gratuitos para emprendedores en distintas localidades de Jujuy

Las actividades se desarrollarán entre el 18 y el 22 de mayo en distintas localidades de la provincia, con propuestas orientadas al fortalecimiento de emprendimiento.

El Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de Jujuy, a través de la Dirección de Fortalecimiento Económico y la Coordinación de Economía Comunitaria, llevará adelante una nueva agenda de talleres y capacitaciones gratuitas destinadas a emprendedores y público en general.

Lunes 18 de mayo

De 18:00 a 20:00 hs.: Taller de Ecojeans, en la Secretaría de Desarrollo Humano, ubicada en calle Alberto N°441 de la ciudad de San Pedro.

Martes 19 de mayo

De 18:00 a 20:00 hs.: Capacitación de Plan de Negocios y Líneas de Financiamiento, en Mza. 49 Lote 6, Pasaje 17 de agosto, Barrio Plan F.I.L., Fraile Pintado.

Miércoles 20 de mayo

De 18:00 a 20:00 hs.: Capacitación “¿Cómo armar un Plan de Negocio y Líneas de Financiamiento?”, modalidad virtual desde el Salón de la Comunidad de Mina Pirquitas.

Jueves 21 de mayo

De 15:00 a 17:00 hs.: Segundo módulo del Taller de Ecojeans y marroquinería, modalidad virtual desde Pampa Blanca.

De 18:00 a 20:30 hs.: Capacitación “¿Cómo armar un Emprendimiento y Líneas de Financiamiento?”, en el Salón de Eventos La Diosa, ubicado en calle Leopoldo esquina Independencia, Santa Clara.

Viernes 22 de mayo

De 18:00 a 20:00 hs.: Taller de Capacitación en Envasado de Salsa de Tomate, en el Comedor “Ñocanchis”, ubicado en El Gorrión N°205 de San Salvador de Jujuy.

Desde la cartera social destacaron que estas iniciativas buscan fortalecer la economía comunitaria y brindar herramientas concretas para potenciar proyectos productivos, promoviendo la generación de oportunidades y el desarrollo local.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse a través del correo electrónico: [email protected].

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