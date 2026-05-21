En Territorio. El Gobierno de Jujuy lleva servicios de inclusión y discapacidad descentralizando la atención

El dispositivo con presencia territorial busca garantizar derechos a las personas con discapacidad y sus familias, brindando información y servicios claves.

El Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de la Provincia reforzó la presencia territorial en Fraile Pintado mediante la puesta en marcha de la Oficina Móvil, una acción de gobierno que busca garantizar el acceso efectivo a derechos para personas con discapacidad y sus familias.

La iniciativa, impulsada desde la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral, permitió que vecinos y vecinas de la localidad accedieran de manera directa a información y acompañamiento profesional sobre la tramitación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), Pensiones No Contributivas (PNC) y los derechos que asisten a las personas con discapacidad.

Al respecto, la Secretaria de Desarrollo Integral, Belén García Goyena, destacó la importancia de la iniciativa: «Creemos firmemente que el Estado tiene que ir a buscar a la gente, no esperar que la gente llegue hasta nosotros. La Oficina Móvil es una herramienta concreta para garantizar que ninguna persona con discapacidad quede sin acceso a los derechos y beneficios que le corresponden, sin importar en qué localidad viva.»

Esta política pública busca acercar el Estado a quienes más lo necesitan, evitando que las distancias geográficas se conviertan en barreras para el ejercicio de derechos. La Oficina Móvil recorre distintas localidades de la provincia de manera planificada, respondiendo a la demanda real de cada comunidad.

Entre los servicios brindados en Fraile Pintado se destacaron el asesoramiento para tramitar el Certificado Único de Discapacidad, la orientación sobre organismos competentes para cada gestión, consultas sobre Pensiones No Contributivas, y la difusión de los derechos que protegen a las personas con discapacidad y sus familias.

García Goyena subrayó además el carácter sostenido de la política: «Esto no es una acción aislada. Es parte de un plan de trabajo permanente que venimos desarrollando para que la inclusión sea una realidad concreta en cada rincón de nuestra provincia.»