Gestión. Con una inversión de casi $12 millones, Jujuy refuerza servicios públicos de odontología

El ministro Manzur encabezó la entrega en el Centro Provincial de Odontología.

Reafirmando el compromiso de Jujuy con la salud pública, el ministro de Salud, José Manzur, encabezó este miércoles la entrega de insumos, aparatología y materiales para los servicios de prótesis, esterilización, cirugía y demás especialidades del Centro Provincial de Odontología (CPO) ubicado en el Hospital San Roque de la ciudad capital.

Durante la visita, Manzur anticipó la inminente mejora edilicia en las instalaciones del CPO donde se encuentra la guardia odontológica provincial a disposición de la comunidad las 24 horas, efector público que supera las 30.000 prestaciones y suma más de 7.000 pacientes atendidos en el transcurso de 2026.

En la oportunidad, se agradeció especialmente por la entrega de un fichero para historia clínica, donado por la firma Hiperplaca.

Por su parte, la directora provincial de Odontología, Paula Falcone, remarcó que “con el acompañamiento de la provincia y el Ministerio de Salud, aseguramos el suministro de insumos para la continuidad de la atención a la comunidad, realizando los procesos correspondientes de compras y las entregas a término. De este modo, junto al desempeño siempre destacado del equipo humano que integra nuestros servicios, podemos dar respuesta integral a la población”.

En tanto, recordó que recientemente se entregaron insumos e instrumental para odontología en el Centro Provincial de Adultos Mayores (CEPAM) donde se realizan prótesis que permiten la rehabilitación dental de las personas mayores y con ello, la mejora de la calidad de vida.