Jujuy celebrará el 25 de Mayo con una gran vigilia patriótica: el cronograma de eventos

Música, danza y actividades culturales para conmemorar las fechas patrias en el corazón de la capital jujeña.

El Gobierno de Jujuy, junto a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y distintas instituciones de la sociedad civil, llevará adelante una amplia agenda de actividades culturales y patrióticas el próximo 24 de mayo en Plaza Belgrano, en el marco de la vigilia por el Día de la Patria.

La propuesta, libre y gratuita, comenzará a las 17 horas con el tradicional cambio de guardia en la explanada de Casa de Gobierno y continuará con presentaciones artísticas, ballets, música en vivo y chocolate para compartir con las familias jujeñas y turistas.

El secretario de Cultura de la provincia, José Rodríguez Bárcena, destacó que las actividades buscan “compartir los momentos previos a la vigilia del 25 de Mayo” y revalorizar las fechas históricas que marcaron profundamente la identidad jujeña y argentina.

En ese sentido, recordó que en Jujuy el 25 de Mayo adquiere una significación especial no solo por la Revolución de Mayo de 1810 y la conformación del Primer Gobierno Patrio, sino también por los acontecimientos históricos de 1812 y 1813 vinculados al General Manuel Belgrano y al protagonismo del pueblo jujeño.

“En Jujuy celebramos los 25 de Mayo. El de 1812, con la bendición y jura de la bandera, y especialmente el de 1813, con el legado de la Bandera de la Libertad Civil por parte del General Belgrano en agradecimiento al sacrificio y acompañamiento del pueblo jujeño”, expresó Rodríguez Bárcena.

Asimismo, indicó que a las 19 horas partirá desde la esquina de Senador Pérez y Belgrano la tradicional marcha organizada por el Instituto Belgraniano, que llegará a Plaza Belgrano y al Cabildo Histórico, donde continuarán las actividades culturales y artísticas.

Por su parte, la directora del Cabildo de Jujuy, Nadia Serrano, señaló que el edificio histórico tendrá un rol central durante la jornada y anunció una programación especial que acompañará la vigilia patria.

Entre las propuestas destacadas, informó que a las 18 horas se presentará la Orquesta de la Quebrada, integrada por más de 60 niños de Maimará, Tumbaya y Volcán, quienes ofrecerán el concierto “Latidos de la Quebrada”, en el marco del programa de Coros y Orquestas del Ministerio de Educación.

Además, explicó que a las 19.45 se realizará en la recova del Cabildo Histórico la representación del juramento de la Bandera de la Libertad Civil por parte del General Belgrano, recreando el hecho histórico ocurrido en 1813.

Serrano resaltó también la importancia del Cabildo como espacio de encuentro cultural y social para la comunidad jujeña. “Estamos muy contentos con la aceptación que tiene el Cabildo por parte de turistas y jujeños, que se han apropiado de este espacio. Todas las actividades son libres y gratuitas, porque entendemos que también forman parte de generar cultura, historia y memoria”, afirmó.

Las actividades forman parte de la agenda oficial impulsada por el Gobierno de la Provincia para conmemorar una de las fechas más significativas de la historia argentina y del pueblo jujeño.

17:00 | Tradicional cambio de guardia en Casa de Gobierno a cargo del RIM 20

17:30 | Presentación de los ballets folclóricos Huayra Muyoj y Mama Pacha con un repertorio de danzas patrias

18:00 | Tradicional chocolate patrio

18:00 Glorieta de Plaza Belgrano | Música en vivo con la participación de Maestro Vedia, Dúo Batallanos, Tomás Lipán, Carla Celeste y Copleros

19:30 Recova de la Iglesia Catedral Basílica | Llegada de la histórica Marcha Belgraniana