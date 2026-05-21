Servicios. El ISJ trabaja para mejorar la atención en salud mental y adicciones

El presidente del ISJ recibió al director del Centro de Salud Mental y Adicciones “Quebrada de Humahuaca” para avanzar en una agenda de trabajo conjunto.

El presidente del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), David Arias, recibió al director del Centro de Salud Mental y Adicciones “Quebrada de Humahuaca”, Gonzalo Bravo, a fin de establecer una agenda de trabajo conjunto enfocado en la optimización de servicios a los afiliados.

En este marco, Arias enfatizó que “los afiliados obtienen muy buenos resultados” en dicho centro, producto de “un gran trabajo en equipo y un servicio que es único a nivel nacional”.

Asimismo, resaltó que “actualmente contamos con más de 30 centros de rehabilitación de distintos tipos de servicios a disposición de los afiliados”.

“Reafirmamos nuestra total disposición a seguir trabajando juntos, priorizando el bienestar y la salud de nuestra gente”, puntualizó Arias.

A su turno, Bravo destacó que la agenda de cercanía con el ISJ “genera avances significativos en la asistencia diaria”.

En tanto, recordó que el centro aborda de manera integral las problemáticas de salud mental y adicciones a través de modalidades clave, como lo son los consultorios ambulatorios y los servicios de residencia.