Tren Solar. «Cielo en Movimiento»: el Tren Solar presenta la experiencia nocturna más innovadora del norte argentino

Una experiencia nocturna única que combina viaje en tren, astronomía, gastronomía y cultura andina a bordo del Tren Solar.

Vuelve Cielo en Movimiento a bordo del primer Tren Solar de Latinoamérica, los pasajeros recorrerán la Quebrada de Humahuaca, en horario nocturno para vivir una propuesta inmersiva que combina observación astronómica, interpretación del cielo andino, gastronomía regional y experiencias diseñadas para conectar con la inmensidad del paisaje jujeño.

“Cielo en Movimiento” propone detener el tiempo y mirar hacia arriba. Lejos de las grandes ciudades, la experiencia invita a descubrir la pureza del cielo de Jujuy a través de telescopios profesionales, relatos sobre la cosmovisión andina y estaciones de observación especialmente preparadas para disfrutar cada detalle del universo en movimiento.

La experiencia se consolida como uno de los productos turísticos más innovadores de Argentina, integrando tecnología sostenible, identidad cultural y naturaleza en un recorrido que sólo puede vivirse en Jujuy.

• Junio: 13 y 27

• Julio: 18 y 25

• Agosto: 8 y 27

• Septiembre: 12 y 26

Además, la salida del 27 de agosto incluirá una observación especial de eclipse lunar parcial desde la histórica Posta de Hornillos, en una noche pensada para vivir un fenómeno astronómico excepcional en el corazón de la Quebrada.

La experiencia incluye traslado desde Salta y San Salvador de Jujuy hacia Tumbaya, recepción con degustación de té regional, viaje nocturno a bordo del Tren Solar de la Quebrada, guiado especializado en astroturismo y entrega de kit con planisferio astronómico. Además, contempla una experiencia de observación del cielo en Posta de Hornillos junto a especialistas en astronomía y cosmovisión andina, y una cena regional en el patio de Anita Ponce, con entrada, plato principal, postre y vino de la Quebrada. Finalizada la experiencia, se realiza el regreso hacia San Salvador de Jujuy y Salta.

Con propuestas como “Cielo en Movimiento”, el Tren Solar continúa posicionando a Jujuy como un destino turístico innovador, sostenible y de experiencias únicas, donde cada viaje invita a descubrir una nueva manera de conectar con el territorio.