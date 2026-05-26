Aprobaron el Régimen de Habilitación Simplificada para locales comerciales de menos de 100 m2

Finalizada la sesión, el Presidente del Concejo Deliberante, Dr. Gastón Millón, destacó la Ordenanza N° 8265/2026, mediante la cual se crea el “Régimen de Habilitación Simplificada”, destinado al otorgamiento de habilitaciones definitivas para el ejercicio de actividades económicas clasificadas como de riesgo bajo.

En ese sentido, el edil manifestó: “Me tiene muy contento y me enorgullece haber podido aprobar el proyecto de ordenanza de habilitación simplificada, con el cual los comerciantes, los propietarios de locales de menos de 100 m2 van a poder acceder a una habilitación mucho más simple con una declaración jurada y con requisitos mínimos. Se van a realizar, obviamente, las inspecciones posteriores para verificar que esta declaración sea verídica, pero tiene la gran ventaja que va a permitir a los comerciantes empezar a trabajar con esto”.

Además, Gastón Millón añadió: “Hemos agregado un artículo de último momento, tomando en cuenta la situación en la cual se encuentra el comercio, por la cual van a tener un descuento del 50% en la tasa por habilitación; entendemos que esto es excepcional y es por 6 meses, y se suma al otro beneficio, porque entendemos que, más que hablar, hay que hacer y esto es un beneficio concreto y efectivo, la crítica vacía no genera respuestas”.

Por último, el concejal radical hizo hincapié en que este sistema de simplificación no renuncia para nada a los aspectos de seguridad: “Nosotros ponemos entre paréntesis el tema de seguridad, porque eso no se negocia, no se simplifica, pero el resto de los requisitos, lógicamente, trata de aliviar la carga que tiene el comerciante y que, en principio, puede ser verificado luego de otorgado el permiso”, concluyó.

Durante el transcurso de la sesión, concejales dieron curso favorable a la Ordenanza N° 8263/2026, referente a la creación de la “Guía de Sensibilización Digital”, destinada a promover hábitos digitales saludables y brindar información para el uso seguro y responsable de las tecnologías digitales. Tiene como objetivo prevenir consumos problemáticos asociados al uso inadecuado de tecnologías digitales, promoviendo pautas de utilización equilibrada, segura y responsable.

Asimismo, se aprobó la Minuta de Declaración N° 20/2026, referente a declarar de Interés Municipal el Encuentro Nacional de Folklore “HM FOLK”, que se llevará a cabo del 21 al 25 de mayo en el Complejo Cultural Manuel Belgrano, en reconocimiento a su aporte cultural, artístico y turístico para la ciudad.

También se aprobó la Minuta de Declaración Nº 21/2026, a través de la cual se declaró de Interés Municipal el Monitoreo de 5 años de la implementación de la “Ley Iara”, realizado por la Fundación Siglo 21, como herramienta para el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de violencia de género de la Provincia de Jujuy.

Por último, tomó estado parlamentario el proyecto de ordenanza presentado por el concejal Gastón Millón, referido a la creación del “Régimen voluntario de verificación y regularización de aportes y contribuciones previsionales”, el cual abarcará los últimos sesenta (60) meses de servicios prestados por el personal municipal. El mismo fue girado a Concejo en Comisión para su correspondiente análisis.