La Legislatura agasajó a periodistas en su día y destacó su rol en la construcción democrática

En el Salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy se realizó un acto de reconocimiento a periodistas y trabajadores de los medios de comunicación con motivo del Día del Periodista. La actividad contó con la presencia del vicegobernador Alberto Bernis y del gobernador Carlos Sadir, junto a autoridades legislativas, diputados de distintos bloques y funcionarios provinciales.

Los presentes compartieron un brindis y un espacio de camaradería organizado por la Legislatura de Jujuy, en reconocimiento al compromiso, la responsabilidad y la vocación de servicio que caracteriza a quienes ejercen diariamente la tarea de informar a la sociedad.

Acompañaron también el vicepresidente primero de la Legislatura, Mario Fiad; el presidente del bloque Frente Jujuy Crece, Santiago Jubert; diputadas y diputados provinciales de distintos bloques legislativos; el secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi; además de periodistas, comunicadores y trabajadores de prensa de distintos medios de la provincia.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron la labor cotidiana de quienes ejercen el periodismo y remarcaron la importancia de la libertad de expresión, el acceso a la información y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

En su mensaje, el gobernador Carlos Sadir agradeció la invitación realizada por la Legislatura y felicitó a los trabajadores de prensa por su día, destacando la responsabilidad de informar y comunicar a la ciudadanía sobre los acontecimientos que ocurren en la provincia, el país y el mundo. Resaltó además el papel de los medios en un contexto caracterizado por la sobreabundancia de información y la circulación de contenidos falsos, en el que el periodismo profesional cumple una función clave para garantizar información confiable y de calidad. «Son los periodistas los encargados de echar luz sobre todas estas cuestiones», afirmó. El gobernador también señaló que la tarea periodística permite acercar a la ciudadanía el trabajo de las instituciones públicas, contribuyendo al debate democrático y al control social de la gestión.

Por su parte, el vicegobernador Alberto Bernis agradeció la presencia de los trabajadores de prensa y propuso transformar el acto protocolar en un espacio de diálogo abierto. Señaló que el periodismo cumple una función esencial para la sociedad y para quienes tienen responsabilidades de gobierno, y destacó la necesidad de convivir democráticamente más allá de las diferencias políticas e ideológicas. «Es la mejor manera que podemos festejar el Día del Periodista: hablar con libertad, decir lo que se piensa, sin agravios ni injurias», expresó.