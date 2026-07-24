Volcán: extinguieron el incendio de vegetación tras un amplio operativo interinstitucional

Las tareas coordinadas entre brigadas provinciales y cuerpos de bomberos permitieron controlar y extinguir el foco ígneo. El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático continuará con las evaluaciones técnicas en la zona afectada.

El incendio de vegetación registrado en la localidad de Volcán fue extinguido tras el intenso trabajo desarrollado por las brigadas del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, junto a bomberos voluntarios y Bomberos de la Policía de la Provincia.

De acuerdo con el relevamiento preliminar realizado por los equipos técnicos, el incendio afectó una superficie de 523 hectáreas, con predominio de pastizales (70 %) y arbustales (30 %).

Desde el Gobierno de Jujuy se destacó el compromiso y la labor de todos los organismos y equipos que participaron del operativo, así como la colaboración de la comunidad, que respetó las indicaciones emitidas durante la emergencia y contribuyó al desarrollo seguro de las tareas.

Finalizadas las acciones de combate del fuego, el equipo técnico del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático continuará trabajando en el área para evaluar el impacto ambiental ocasionado por el incendio y avanzar con los relevamientos correspondientes.

Asimismo, se recuerda a la población que, durante la temporada seca, el riesgo de incendios forestales y de vegetación es elevado. Por ello, se solicita evitar la realización de quemas de maleza o residuos y, ante la detección de cualquier foco de incendio, comunicarse de manera inmediata al 911.