Se sortearán viviendas del IVUJ en El Carmen

El sorteo público de orden de prelación del “Complejo Urbanístico El Carmen” tendrá lugar el martes 28 de julio a las 10 de la mañana y será transmitido en vivo por YouTube.

El martes 28 de julio, desde las 10 horas, con transmisión en vivo online, se realizará el sorteo público de orden de prelación del “Complejo Urbanístico El Carmen”. Participan las familias adheridas online a esta operatoria público – privada que lleva adelante el IVUJ. El listado de postulantes se puede consultar en el sitio oficial ivuj.gob.ar

La transmisión en vivo se podrá seguir mediante el canal YouTube del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ): youtube.com/@IVUJVivienda, seleccionando la pestaña “En directo”.

En el Sorteo de Orden de Prelación, los/las postulantes inscriptos/as y adheridos/as en la operatoria mencionada, obtendrán un número de orden para que sus legajos sean evaluados y determinar su aptitud para ser o no adjudicatario/a, debiendo cumplir con requisitos específicos, los cuales están disponibles en el sitio web del organismo.

Cabe mencionar que el programa habitacional “Complejo Urbanístico El Carmen”, se compone de 45 departamentos de 2 y 3 dormitorios, distribuidos en tiras espaciadas de hasta 4 plantas, incorporando densidad equilibrada y diseño contemporáneo.

Para consultar el “Listado General de Postulantes Adheridos/as para “Complejo Urbanístico El Carmen”, las personas interesadas deberán ingresar a ivuj.gob.ar, luego a la sección “Publicaciones Oficiales” y elegir «Listados según programas», también en la sección “Adhesión Online – Complejo Urbanístico El Carmen”, y allí podrán ver y descargar el listado mencionado.