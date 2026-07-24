Desarrollo Humano: articulación territorial con intendentes de la Puna en La Quiaca

Se ponderó el trabajo conjunto entre Provincia y municipios para implementar políticas públicas más justas, inclusivas y sostenibles, atendiendo las necesidades y particularidades de cada localidad.

El Ministerio de Desarrollo Humano llevó adelante una jornada de articulación territorial con intendentes de la Puna en La Quiaca. La ministra Marta Russo Arriola destacó que el encuentro con intendentes de la Puna busca fortalecer el trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios para construir una agenda común que permita implementar políticas públicas más justas, inclusivas y sostenibles, atendiendo las necesidades y particularidades de cada localidad.

La actividad, denominada “Encuentro para la Articulación, Gestión y el Fortalecimiento Territorial”, se desarrolló en la sede de la intendencia de La Quiaca, a cargo del intendente Dante Velázquez, con la participación de comisionados municipales y equipos técnicos de Yavi, Puesto del Márquez, Pumahuasi, El Cóndor, Cangrejillos y Mina Pirquitas.

Entre sus objetivos, fue acercar el Ministerio al territorio, fortalecer el vínculo con los equipos técnicos y funcionarios locales, difundir las herramientas de gestión y los programas vigentes, generar un espacio de sensibilización sobre las políticas públicas del área, propiciar el intercambio de experiencias entre las distintas localidades y construir acuerdos de trabajo conjunto con compromisos de seguimiento territorial.

La ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, expresó: “Desde un Gobierno siempre presente, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, impulsamos este encuentro con los distintos intendentes de la Puna para fortalecer el trabajo conjunto y acompañar el desarrollo de cada uno de los municipios. Somos un ministerio que trabaja con todas las etapas de la vida, desde la niñez hasta las personas mayores, por eso entendemos que la articulación con los gobiernos locales es fundamental».

Además, agregó que «buscamos trabajar de forma conjunta y brindarles herramientas de gestión, estamos convencidos que el desarrollo del territorio se realiza mediante una visión común, articulación institucional, decisión política y corresponsabilidad”.

Por su parte, el intendente de La Quiaca, Dante Velázquez, agradeció la presencia de la ministra y su equipo, y remarcó el carácter histórico del encuentro: “Agradezco profundamente a la ministra Marta Russo Arriola, y a todo su equipo. Son políticas itinerantes y territorialistas, que muestran claramente la intencionalidad de tener un Estado presente».

«Hoy nos vamos a encontrar trabajando con un sector importante de la Puna junto a la ministra y sus equipos, para tratar de resolver problemáticas, intercambiar ideas y presentar proyectos, con la intención de darle continuidad a este trabajo”, valoró el jefe comunal quiaqueño.

El encuentro incluyó una mesa de trabajo, en la que hubo intercambio de información sobre las problemáticas y necesidades de cada localidad, la definición de acuerdos y un plenario de cierre, en el marco de la agenda itinerante que el Ministerio de Desarrollo Humano desarrolla en distintas localidades de la provincia.

De la jornada participaron funcionarios de todas las áreas del Ministerio, quienes brindaron detalles sobre los programas y herramientas de gestión vigentes.