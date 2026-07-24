Noticias de Jujuy

Asistencia alimentaria. El programa «Comer en Casa» distribuirá refuerzos alimentarios en Purmamarca

Jujuy
El programa Comer en Casa distribuirá refuerzos alimentarios en Purmamarca

Será los días 27 y 28 de julio a familias inscriptas en el programa «Comer en Casa». Los titulares deberán presentar DNI y las personas con discapacidad el C.U.D.

El Ministerio de Desarrollo Humano, por medio de la Secretaría de Asistencia Directa, informa que los días lunes 27 y martes 28 de julio se llevará a cabo la entrega directa de módulos alimentarios para titulares del programa “Comer en Casa” en Purmamarca.

La entrega se realizará el lunes 27 en la Oficina de Desarrollo Humano, de 8:00 a 15:00 horas. Mientras que el martes 28 la entrega se efectuará en Puerta de Lipán, Huachichocana, Quisquiri, La Ciénaga y Coquena, con la modalidad puerta a puerta, en el horario de 9:00 a 17:00.

La cartera social recuerda que el/la titular del programa debe concurrir al centro de distribución con el DNI original y las personas con discapacidad deben presentar el certificado único de discapacidad (C.U.D.)

También podría interesarte
Jujuy

Volcán: extinguieron el incendio de vegetación tras un amplio operativo…

Jujuy

El Gobierno de Jujuy promueve el deporte en los barrios con una jornada de tenis de…

Jujuy

Encuentro de colectividades. Sabores del Mundo reunió a más de 500 personas en el…

Jujuy

Se sortearán viviendas del IVUJ en El Carmen

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.