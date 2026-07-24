Asistencia alimentaria. El programa «Comer en Casa» distribuirá refuerzos alimentarios en Purmamarca

Será los días 27 y 28 de julio a familias inscriptas en el programa «Comer en Casa». Los titulares deberán presentar DNI y las personas con discapacidad el C.U.D.

El Ministerio de Desarrollo Humano, por medio de la Secretaría de Asistencia Directa, informa que los días lunes 27 y martes 28 de julio se llevará a cabo la entrega directa de módulos alimentarios para titulares del programa “Comer en Casa” en Purmamarca.

La entrega se realizará el lunes 27 en la Oficina de Desarrollo Humano, de 8:00 a 15:00 horas. Mientras que el martes 28 la entrega se efectuará en Puerta de Lipán, Huachichocana, Quisquiri, La Ciénaga y Coquena, con la modalidad puerta a puerta, en el horario de 9:00 a 17:00.

La cartera social recuerda que el/la titular del programa debe concurrir al centro de distribución con el DNI original y las personas con discapacidad deben presentar el certificado único de discapacidad (C.U.D.)