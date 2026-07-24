Proyección internacional. El Centro Cultural Lola Mora se presentó ante especialistas de todo el mundo en el Chaco

Cómo se gestó, cómo se sostiene y qué mueve. La obra jujeña fue expuesta como caso durante el V Congreso Internacional de Artes.

El Centro Cultural Lola Mora fue presentado esta semana en Resistencia, Chaco, durante el V Congreso Internacional de Artes, el espacio académico que acompaña a la Bienal Internacional de las Esculturas. La experiencia jujeña integró la mesa dedicada a museos, turismo y gestión cultural, donde se compartieron proyectos e investigaciones junto a especialistas de distintos países.

La exposición repasó el recorrido de una obra que reunió en un solo espacio seis esculturas monumentales de Lola Mora, considerada la primera escultora argentina de proyección internacional. Durante décadas, esas piezas —cinco alegorías y el par de leones— permanecieron distribuidas en edificios públicos y expuestas al deterioro.

La presentación también detalló el proceso de reunificación de las obras, el proyecto arquitectónico diseñado por César Pelli y la construcción del edificio en Alto La Viña, levantado con criterios de sustentabilidad, materiales de origen local y mano de obra jujeña. El resultado fue un espacio que articula patrimonio, arquitectura y mirada contemporánea sobre la cultura.

La participación jujeña funcionó como una puerta de entrada a un debate más amplio sobre museos, turismo y políticas culturales. La Bienal Internacional de las Esculturas convierte cada dos años a Resistencia en uno de los principales escenarios de la escultura contemporánea, mientras que su congreso reúne a investigadores, docentes, artistas y gestores para intercambiar experiencias de Chaco, Jujuy y otras provincias. Más información institucional sobre la agenda cultural provincial puede consultarse en la agenda oficial de cultura y turismo de Jujuy.

En su quinta edición, el encuentro reunió 13 mesas temáticas y más de 140 trabajos académicos, organizados por la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste junto con la Fundación Urunday. Allí, el Centro Cultural Lola Mora fue incorporado como un caso de estudio que enlaza patrimonio, gestión pública y desarrollo territorial.

«Presentar el Centro Cultural Lola Mora en un congreso internacional como este significa mostrar que en Jujuy no solo recuperamos patrimonio, sino que también desarrollamos un modelo de gestión cultural que despierta interés en ámbitos académicos y profesionales. Compartir esa experiencia con especialistas de distintos países fortalece el posicionamiento de la provincia en la agenda cultural nacional e internacional», señaló el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas.

La participación se inscribió en la agenda que impulsa el Ministerio de Cultura y Turismo para fortalecer la presencia de la provincia en los principales espacios de intercambio cultural del país. Para conocer otras acciones vinculadas a Bienal, patrimonio y difusión cultural, se puede revisar la información oficial sobre cultura y turismo en Jujuy.

El Centro Cultural Lola Mora abre sus puertas de martes a domingo, de 10 a 19, en Víctor Hugo 51, Alto La Viña, San Salvador de Jujuy.