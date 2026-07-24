Encuentro Federal. Comisión Federal de Impuestos: jornada de capacitación sobre módulos de información financiera

De la propuesta participaron cerca de 90 representantes de las distintas jurisdicciones del país, contando con la presencia de Jujuy a través de la tesorera de la Provincia, Laura Galián.

En su sede de CABA, la Comisión Federal de Impuestos (CFI) llevó a cabo una nueva Jornada de Capacitación sobre Módulos de Información Financiera. De la propuesta participaron cerca de 90 representantes de las distintas jurisdicciones del país, contando con la presencia de Jujuy a través de la Tesorera de la Provincia, Laura Galián.

Durante el encuentro se abordaron aspectos vinculados al uso de los módulos de información financiera, análisis de datos del Banco de la Nación Argentina y ARCA, variables macroeconómicas, entre otras temáticas.

La participación de la Tesorería de la Provincia de Jujuy reafirma el compromiso provincial con la modernización institucional y la formación continua del personal técnico. La CFI reiteró su vocación de acompañar a las jurisdicciones en el desarrollo de capacidades que permitan un uso eficiente y transparente de las herramientas de información financiera.